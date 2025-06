William si concede una giornata di svago tra sidro, gin e risate in Cornovaglia, lontano dagli impegni ufficiali e da sua moglie Kate.

Tra le mura di Palazzo della Famiglia Reale pare abbia preso il sopravvento un insolito clima di leggerezza. O meglio dire, di normale routine per molte persone. Mentre Kate Middleton si dedica alla gestione della casa e dei figli, il Principe William ha scelto di allontanarsi per un giorno dagli impegni ufficiali più rigidi e concedersi un po’ di svago lontano dallo sguardo attento della moglie. Ma cosa si cela davvero dietro questa apparente “fuga” del futuro re d’Inghilterra?

Nel bel mezzo di una settimana in cui Kate ha ripreso con discrezione i suoi doveri, partecipando a un incontro riservato al Castello di Windsor, William si è mostrato decisamente più spensierato. Il principe, infatti, ha preso parte al Royal Cornwall Show, un evento che celebra le tradizioni, l’agricoltura e i prodotti tipici della Cornovaglia, ma con un modo di fare tutto suo.

Lontano dal protocollo rigido e dalle telecamere che puntano sempre su di lui e sua moglie, William ha scelto di godersi la giornata tra le bancarelle e le degustazioni, dando prova di un lato più informale e divertito. A sorprendere, però, non è tanto la sua voglia di divertimento, su cui non c’è niente da dire, quanto la compagnia con cui ha condiviso questa giornata speciale.

William senza Kate, ma con Sophie

Kate Middleton può stare più che tranquilla: non si tratta di una nuova fiamma, o di una misteriosa compagna di viaggio, ma la zia Sophie, Duchessa di Edimburgo. Una scelta insolita e decisamente meno rumorosa rispetto a ciò che la stampa rosa ama spesso immaginare, ma che ha comunque acceso curiosità e qualche piccola scintilla di gossip tra i sudditi.

Il Royal Cornwall Show ha offerto al Principe del Galles l’occasione perfetta per lasciarsi andare a qualche momento di leggerezza in compagnia della zia. I due, che raramente si mostrano insieme in assenza degli altri membri della Famiglia Reale, hanno trascorso una giornata piacevole, immersi nelle eccellenze locali. Tra assaggi di chutney, gin aromatizzati e sidro, William ha dato prova della sua simpatia e della sua naturale propensione a divertirsi, mantenendo però quel contegno che la sua posizione richiede.

Non è passato inosservato il fatto che il principe non abbia nascosto la sua passione per le bevande alcoliche, concedendosi diversi bicchierini di sidro e whisky, sempre però in compagnia della Duchessa di Edimburgo, che ha risposto con ironia e complicità ai suoi scherzi. Tra battute sul “bere troppo” e sulla necessità di moderarsi, William ha mostrato un lato umano, lontano dalle immagini ufficiali, ma sempre attento a non oltrepassare il limite.

La giornata di William e Sophie è stata scandita anche dalla visita agli stand degli animali, dove hanno accarezzato mucche, pecore e maiali, suscitando sorrisi tra i presenti. Non sono mancati momenti di relax, come quello dedicato a un caldo pasticcio di carne, che il principe ha preferito mettere da parte per non dover parlare con la bocca piena. L’evento è stato accolto con entusiasmo dalla folla, che ha salutato calorosamente dall’ insolita coppia reale.