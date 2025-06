Aumenta l’apprensione per le reali condizioni di salute della principessa Kate Middleton, dopo che la principessa era sparita dalla scena, salvo tornare per comunicare all’Inghilterra di avere un tumore, ogni qual volta si assenta in modo prolungato, i sudditi temono che stia accadendo qualcosa.

La preoccupazione è iniziata dopo che sul profilo Instagram ufficiale dei principi del Galles è comparsa una foto di Kate Middleton e subito dopo la moglie di William è sparita nuovamente. In tanti si sono chiesti se questa sparizione potesse avere a che fare con la sua particolare condizione di salute.

Cosa sta succedendo a Kate Middleton, la paura dei sudditi

Kate Middleton è comparsa l’ultima volta in una fotografia condivisa dal fotografo Josh Shinner che ha pubblicato lo scatto della principessa sui social, mostrando la principessa con un look navy a Glagow. Quest’immagine, fino a pochi giorni fa inedita, è stata immortalata nel corso del viaggio che i principi del Galles hanno fatto in Scozia.

Con un look casual e in un contesto naturale e lontano dagli sfarzi reali, il fotografo ha immortalato un accenno di sorriso di Kate illuminato da un raggio di sole, uno scatto che, vista la battaglia della principessa contro il cancro, potrebbe voler indicare lo status di una donna che sarà la regina consorte, da qui il dettaglio del raggio di sole. Ad ogni modo la pubblicazione di questa foto ha scatenato la preoccupazione dei sudditi, perché è avvenuta contestualmente alla nuova sparizione della moglie di William delle scene.

E’ bastato poco perché in tanti si iniziassero a chiedere se dopo questo periodo intenso in cui Kate ha sostituito anche William, Carlo e Camilla al Royal Garden Party, possa aver avuto qualche problema. In realtà la principessa si sarebbe concessa una nuova vacanza, quando tornò dopo la battaglia contro il tumore, lo staff aveva parlato di una ripresa lenta e graduale, che potesse rispettare la sua convalescenza.

Per questo la principessa dopo settimane di intensa attività reale, ha sentito l’esigenza di prendersi nuovamente una pausa. Lo aveva già fatto a febbraio, parendo per i Caraibi con il marito e i figli e a Pasqua. Adesso ha deciso di staccare la spina anche a fine maggio, ma la sua assenza non celerebbe altro. Ciò nonostante la sua assenza starebbe creando un po’ di malcontento tra i sudditi, che non comprendono la ragione di queste assenze prolungate. Come capita spesso, anche questa volta il popolo del web si divide, tra i sostenitori della principessa e chi invece la critica.

Ad ogni modo la principessa ha dato prova di grande forza tornando agli impegni ufficiali dopo la convalescenza, che è stato comunque un momento che l’ha debilitata. E ciò nonostante ha mostrato il suo splendido sorriso, dimostrando ancora una volta – per gli esperti della casa reale – di avere la stoffa da regina.