Una rivelazione che arriva dall’aldilà scuote la monarchia: Lady D avrebbe previsto l’abdicazione imminente di Re Carlo III.

Ci sono notizie che sembrano uscite da un romanzo gotico, eppure riescono a insinuarsi con forza nel dibattito pubblico, soprattutto quando toccano temi tanto delicati quanto affascinanti come la monarchia, i segreti di palazzo e i legami con l’aldilà.

In questi giorni, in Inghilterra, sta circolando una voce che ha riacceso la curiosità – e in certi casi anche lo scetticismo – di molti. Non si tratta di un’indiscrezione di corte, né di qualche retroscena filtrato da fonti vicine a Buckingham Palace. Qui parliamo di qualcosa di diverso, di più misterioso, al limite tra la suggestione e il paranormale.

Lady Diana: la profezia colpisce Re Carlo

A far esplodere il caso è stata Gemma Lonsdale, una donna inglese che da anni afferma di avere un contatto diretto con il mondo dell’aldilà. Fino a qualche tempo fa il suo nome era noto soltanto a chi segue i temi legati alla spiritualità e alla medianità. Ma adesso, dopo una sua dichiarazione clamorosa, anche i media generalisti d’Oltremanica si sono interessati a lei. Perché, secondo quanto racconta, avrebbe avuto una sorta di conversazione con nientemeno che Lady Diana. E ciò che la “principessa del popolo” avrebbe rivelato ha dell’incredibile.

Infatti, secondo il racconto della Lonsdale, durante questa comunicazione Diana avrebbe lasciato intendere che un grande scandalo sta per abbattersi sulla famiglia reale. Non un semplice gossip da tabloid, ma qualcosa di molto più profondo, capace di scuotere l’intero impianto della monarchia britannica. E la conseguenza, sempre secondo quanto riferito dalla medium, sarebbe devastante: Re Carlo III sarebbe pronto a togliersi la corona. O, perlomeno, ci starebbe pensando seriamente. L’immagine che Lady D avrebbe trasmesso alla Lonsdale è fortemente simbolica: Carlo che si sfila la corona, come se si stesse preparando a rinunciare al trono.

Ora, è evidente che siamo di fronte a un racconto che sfida la logica e che molti potrebbero liquidare come fantasia. Però, al netto delle opinioni personali sul contatto con l’aldilà, la notizia ha fatto il giro delle redazioni, alimentando domande e ipotesi. Anche perché, proprio negli ultimi mesi, si sono moltiplicati i segnali di un clima teso a corte. Dalle condizioni di salute dello stesso Re Carlo alle continue voci su fratture interne tra membri della famiglia reale, passando per l’ombra lunga di Harry e Meghan, sempre pronti a far tremare i vetusti equilibri della Corona.

La medium svela le parole di Lady D

Gemma Lonsdale non ha fornito dettagli sullo scandalo in questione. Ha detto chiaramente che Diana non le ha comunicato né nomi, né date, né circostanze precise. Però ha insistito sul fatto che la sensazione che ha percepito era netta, quasi inevitabile. Come se ci fosse una tempesta in arrivo, pronta a travolgere chi in questo momento regge lo scettro. E a quel punto, l’unica via d’uscita potrebbe essere proprio l’abdicazione.

Un’ipotesi che fino a qualche anno fa sarebbe sembrata impossibile, ma che oggi – alla luce di tutto quello che sta succedendo – non appare più così inverosimile. Del resto, Carlo ha dovuto aspettare decenni prima di salire al trono. E il suo regno, iniziato in un momento già carico di tensioni, potrebbe essere più breve del previsto. Se davvero dovesse verificarsi un evento capace di minare la fiducia dei sudditi o di mettere in discussione la stabilità della monarchia, la scelta di farsi da parte potrebbe essere vista come un gesto di responsabilità. O forse, semplicemente, come un modo per lasciare spazio a una nuova generazione.

Resta da capire se si tratta solo di suggestione, oppure se davvero c’è qualcosa che bolle sotto la superficie, qualcosa che Lady Diana – figura ancora amatissima dal popolo britannico – avrebbe voluto far sapere. Per ora, la profezia aleggia come un’ombra leggera ma inquietante, e a corte, c’è chi inizia a chiedersi se non sia il caso di prenderla sul serio.