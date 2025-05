La tomba di Lady D, il luogo che doveva essere un rifugio eterno oggi appare abbandonato e dimenticato.

A volte ci sono notizie che lasciano l’amaro in bocca. E non perché ci si aspetti qualcosa di clamoroso, ma perché toccano corde profonde, quelle legate alla memoria, al rispetto, alla storia. Quando si parla di Lady Diana, infatti, si parla ancora – a distanza di anni – di una figura amata, che è riuscita a superare i confini della monarchia per entrare nel cuore delle persone comuni.

La principessa del popolo, come fu soprannominata, non è mai stata dimenticata. Però, stando alle voci che stanno circolando con insistenza, il luogo che dovrebbe custodirne la memoria si troverebbe oggi in condizioni tutt’altro che degne del suo nome.

Lady D ecco dove è sepolta

Diana Spencer, com’è ben noto a tutti, è stata la moglie dell’attuale Re Carlo III. Una figura che ha rivoluzionato, a modo suo, l’immagine della famiglia reale, portando umanità e fragilità là dove spesso regnavano freddezza e protocollo. Dopo la tragica morte avvenuta nel 1997, fu sepolta in un luogo che, all’epoca, sembrava il più adatto per garantire pace e discrezione: una piccola isola nel cuore della tenuta di Althorp, la storica residenza della famiglia Spencer. Immersa nella natura, lontana dal clamore e protetta da un piccolo lago, quella tomba doveva essere un rifugio eterno.

E invece, oggi, la realtà è ben diversa. Il mausoleo che ospita Lady Diana, secondo quanto riportato da alcune fonti vicine alla tenuta, si troverebbe in uno stato di evidente abbandono. La vegetazione incolta, l’acqua stagnante, e una manutenzione che lascia molto a desiderare. Un contrasto che colpisce ancora di più se si pensa all’immagine che Diana rappresenta nel mondo: eleganza, dignità, impegno. Tutto ciò che quel luogo, in questo momento, non restituisce più.

Va detto che la tomba non è aperta al pubblico. La visita è riservata ai soli familiari, forse per volontà di mantenere un minimo di privacy e sacralità. Però questo non basta a giustificare un deterioramento che, nel tempo, sta diventando sempre più evidente. Chi si aspetterebbe un luogo curato, rispettato e preservato, resta deluso nel sapere che le cose non stanno affatto così. E per molti fan della principessa, questa situazione è semplicemente inaccettabile.

Lady Diana continua a essere un simbolo globale, un’icona che ancora oggi ispira libri, documentari e omaggi di ogni tipo. Vederne il luogo di riposo ridotto in condizioni simili è, senza ombra di dubbio, qualcosa che fa male. È un segnale che forse qualcosa è andato storto, che il tempo ha scalfito non solo le pietre, ma anche la memoria.

Certo, si tratta di una proprietà privata, e le decisioni spettano alla famiglia Spencer. Però forse, dopo tutto quello che Diana ha rappresentato, meriterebbe qualcosa in più. Un angolo di mondo all’altezza del suo nome. Un luogo che, pur nel silenzio, possa continuare a raccontare la sua storia con dignità.