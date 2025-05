Re Carlo è stato sostituito, e questo è stato un evento storico che ha lasciato perplesse milioni di persone.

Al suo posto è infatti arrivato il 61enne Duca di Edimburgo che, domenica 18 maggio, ha rappresentato il fratello alla messa di insediamento di Papa Leone XIV in Vaticano. Insieme a lui c’erano anche altri reali come Re Filippo e la Regina Letizia di Spagna, oltre che il Principe Alberto e la Principessa Charlene di Monaco. Edoardo è stato tra l’altro fotografato in abito formale con un cappello tradizionale, mentre partecipava all’evento insieme alla moglie Sophie, la Duchessa di Edimburgo.

Perché Re Carlo è stato sostituito

Questa non è stata la prima volta in cui il sovrano d’Inghilterra viene sostituito in occasione dell’insediamento del Pontefice. Era accaduto anche nel 2013, quando il Principe Riccardo – Duca di Gloucester – era arrivato a Roma per rappresentare la Regina Elisabetta II alla cerimonia di insediamento di Papa Francesco. Nel 2005, il Principe Filippo aveva inoltre rappresentato la defunta Regina alla cerimonia di insediamento di Papa Benedetto XVI. Edoardo ha quindi preso il posto di Re Carlo e si è seduto in prima fila tra altri reali europei e personalità internazionali.

Durante i funerali di Papa Francesco, vi aveva invece partecipato il Principe William, dimostrando così che gli impegni internazionali vengono condivisi tra i membri più anziani della famiglia reale. C’è da dire inoltre che Edoardo ha spesso rappresentato il fratello nel corso di diversi eventi mondiali, come i funerali di stato dell’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter. Ha anche supportato eventi cerimoniali britannici, come le recenti commemorazioni per l’80esimo anniversario del Giorno della Vittoria in Europa.

Il Duca di Edimburgo ha tra l’altro sempre avuto degli impegni in ambito nazionale. Ad esempio, qualche giorno fa, ha ospitato a Buckingham Palace le celebrazioni per il Gold Award. Lui è inoltre presidente del Royal Windsor Horse Show e, in qualità di consigliere di Stato, detiene l’autorità costituzionale di rappresentare Re Carlo negli impegni ufficiali. Insieme a lui ci sono spesso la Regina Camilla, il Principe William, la Principessa Kate e la Principessa Anna. La sua presenza in un evento di tale portata ha quindi confermato la sua responsabilità come rappresentante fidato di Re Carlo, continuando così i rapporti che ci sono sempre stati con il Vaticano. Nel frattempo, cresce sempre di più l’attesa per gli aggiornamenti sullo stato di salute del sovrano, che ha dovuto di recente lottare contro una malattia.