William e Kate sono laureati e hanno frequentato la stessa Università, con percorsi di studi a tratti anche uguali.

Il principe e la principessa del Galles hanno molti compiti da portare avanti per la Corona e aumenteranno quando saliranno al trono come re e regina. Ma che studi hanno fatto da ragazzi? Sono attinenti al ruolo che oggi hanno all’interno del Commonwealth? In realtà i reali, quindi in particolare William, non concentrano i propri studi in base a ciò che la loro discendenza gli impone di essere: vanno in base alle proprie attitudini e passioni, ovviamente da approfondire in scuole prestigiosissime e di alto livello.

Tanto per cominciare, il dolce destino della coppia, ha voluto che si conoscessero proprio all’Università, precisamente nel nel 2001 nella St. Andrews, in Scozia, dove entrambi erano studenti. Galeotto fu l’evento di beneficenza durante il quale Kate sfilò in passerella: la cronaca rosa ha raccontato più volte questo momento importantissimo, che fece scoccare la scintilla dell’amore nel cuore del futuro re d’Inghilterra.

Inoltre i due hanno anche avuto corsi di studi in comune anche se in momenti diversi: un piccolo segno di ciò che sarebbe poi accaduto? Quello che è certo è che William e Catherine Middleton sono due persone creative e come tanti altri studenti del mondo, hanno avuto anche loro momenti di disorientamento sugli studi da intraprendere.

Le lauree di William e Kate

William e Kate sono una delle coppie più ammirate al mondo: il loro status sociale li rende famosissimi e con le luci dei riflettori costantemente puntati addosso. Il pubblico appassionato della loro storia vuole saperne sempre di più, cominciando dai tempi in cui si incontrarono per la prima volta, il periodo degli studi. In cosa si sono laureati?

Il futuro re d’Inghilterra si è laureato nel 2005 e il suo percorso di studi ha avuto un cambio di rotta improvviso. Pare che sia astata proprio Kate a consigliargli di non abbandonare l’università e di cercare il suo vero interesse. Il futuro Re d’Inghilterra infatti aveva iniziato gli studi , presso l’Università scozzese di St Andrews nel 2001, per laurearsi in Storia dell’Arte. Tuttavia, in seguito ha deciso di cambiare la materia principale con Geografia, conseguendo un master in Gestione Ambientale presso l’Università di Cambridge, dimostrando una passione continua per l’ambiente e le tematiche geografiche.

Anche Kate Middleton ha avuto una storia simile. La duchessa in fatti ha frequentato come William la St Andrews dove poi l’ ha conosciuto. Lady Middleton aveva iniziato un corso di studi in Psicologia, cambiando però quasi subito in Storia dell’Arte. Che l’abbia fatto per William? Quello che è certo è che la principessa ama tantissimo la fotografia, tanto che è lei a fotografare le foto di famiglia che vengono poi rese pubbliche.