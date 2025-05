La regina Camilla avrebbe perso la pazienza con Harry che in questi ultimi giorni è tornato al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni

Non trova fine la continua discussione tra Harry e suo padre Carlo III. Padre e figlio non si parlano da tempo o per lo meno, non hanno più quel rapporto pacifico e sereno di un tempo, che sembra ormai definitivamente finito.

Carlo non sa più come gestire questo figlio irrequieto e scontento che ha abbandonato il regno per rifugiarsi negli Stati Uniti con la moglie Megnan e di due figli e che continua a sbandierare ai quattro venti la sua insofferenza nel non poter usufruire della protezione della Corona.

Un sassolino nella scarpa che il duca di Sussex tenta di togliersi invano, perchè anche l’ultima sentenza ha decretato il No alla sua richiesta. Ed Harry non riesce ad accettarlo, tanto che si è sfogato in un’intervista rilasciata alla BBC, lamentandosi del fatto che non potrà tornare in Patria perchè lui e la sua famiglia non avranno la scorta che dovrebbe proteggerli: “Posso venire nel Regno Unito in sicurezza solo se sono invitato… C’è molto controllo e abilità nelle mani di mio padre”, ha spiegato Harry.

Il messaggio sibillino di Camilla

La regina Camilla, che non è mai andata a genio ad Harry (e viceversa), è stanca delle lamentele di del duca di Sussex. In genare tutta la Royal Family crede di non potersi più fidare di lui, soprattutto dopo le sue ultime esternazioni.

L’amata moglie del re sostiene il marito che porta con visibile stanchezza questa croce e senza nominare il figlioccio, gli avrebbe lanciato una frecciatina in pubblico. Durante un evento ufficiale a Westminster infatti, dove ha svelato la prima pietra della nuova Sagrestia dedicata a Re Carlo III, Camilla ha pronunciato due frasi ritenute dagli esperti della Corona come risposte criptiche alle continue critiche di Harry verso la famiglia reale.

Mentre rimuoveva il telo dalla targa commemorativa, Camilla ha detto: “Dove adesso c’è un pavimento, l’ultima volta che sono venuta qui c’era un sacco di scheletri”, seguita da: “Qui sotto ci sono un sacco di scheletri”. Ufficialmente si riferiva ai resti storici sotto l’Abbazia di Westminster, ma il riferimento è apparso sospetto, come un’allusione ai tanti “scheletri nell’armadio” che Harry ha svelato nelle sue interviste e nel libro Spare. E che continua in un certo senso a spifferare, nonostante sia buona cosa “lavare i panni sporchi” in famiglia.

Camilla ha poi affermato: “Spero solo che nel 2026, quando tutto sarà pronto, se Dio vuole, io e mio marito saremo di nuovo qui per inaugurare la Sacrestia”. Una frase che ha fatto discutere, poiché alcuni l’hanno interpretata come una riflessione indiretta sulla salute di Re Carlo o su una possibile abdicazione. Tuttavia, secondo fonti vicine a Camilla, la battuta avrebbe voluto essere una risposta implicita a un’affermazione fatta da Harry, il quale aveva detto pubblicamente: “Non so per quanto tempo vivrà”, riferendosi al padre. Nel frattempo, Re Carlo continua a mostrarsi sereno in pubblico, sostenuto da Camilla e dalla coppia William-Kate, nonostante le tensioni con Harry rimangano forti.