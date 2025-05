Re Carlo riconferma il suo grande amore per la donna della sua vita, Camilla, con un regalo dalla cifra esorbitante.

La vita dei Re e delle Regine fanno sognare soprattutto per gli agi di cui dispongono, per le feste a cui partecipano, per il lusso, per le case e per i regali che sono davvero oltre. Oltre ogni immaginazione è anche quello che Re Carlo ha fatto recentemente alla sua consorte, la Regina Camilla.

L’amore di Carlo e Camilla va avanti da decenni e ha tutti i crismi per rappresentare una favola moderna, fatta di ostacoli, di sotterfugi e anche di scontri, visto che hanno anche attraversato il matrimonio di più ammirato di sempre e anche il più triste: quello per l’appunto del primogenito della regina Elisabetta con Lady Diana, la principessa triste, oggi icona indimenticabile a livello mondiale.

Alla fine Carlo e Camilla ce l’hanno fatta. Hanno coronato il loro sogno, arrivandoci non senza ferite, molte delle quali non cicatrizzabili, come la morte di Diana, ma oggi che hanno oltre settant’anni, possono ritenersi una coppia di anziani con un “vissero felici e contenti” concretizzato.

La nuova casa per Camilla

Il gossip blasonato della Royal Family è impazzito per il regalo che Re Carlo III ha fatto a Camilla. Si tratta di un gesto romantico e significativo, l’ ennesima dichiarazione d’amore del sovrano nei confronti della sua musa di sempre.

Se c’è una cosa su cui gli inglesi possono essere certi al 100% è l’amore di Carlo per Camilla. La coppia è ormai un simbolo di Amore Vero, indissolubile e longevo. A riprova di ciò, arriva il costosissimo regalo del Re, il quale ha acquistato una nuova casa dal valore di 3 milioni di sterline come regalo per la regina Camilla.

La dimora si trova vicino a Ray Mill House, la residenza di campagna che Camilla aveva comprato nel 1996, poco dopo il divorzio da Andrew Parker Bowles. Quella dimora è particolarmente cara alla regina, che ancora oggi la possiede e ama rifugiarsi lì per sfuggire al trambusto della vita pubblica. A questo punto molti potrebbero chiedersi: per quale motivo allora Carlo ha deciso di regalarle un’altra casa? Non è assolutamente per questioni di gelosia, o per problemi strutturali.

L’acquisto della nuova casa, fatto con fondi privati, non è stato casuale: Carlo ha voluto proteggere la privacy e la tranquillità dell’area, temendo che eventuali nuovi vicini potessero trasformare la proprietà adiacente in una location per eventi, compromettendo la sicurezza e la riservatezza della moglie. Una dimostrazione di grande amore e protezione che ancora una volta lascia i sudditi a bocca aperta. L’amore di Carlo per Camilla è molto grande e la coppia quest’anno festeggia anche 20 anni di matrimonio: un amore che oggi è anche accettato dal popolo.