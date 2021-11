Rosalinda Cannavò ed il fidanzato Andrea assenti al matrimonio di Nicolò Zenga? La precisazione

Non amo rispondere sui social e nemmeno smentire notizie non vere… Ultimamente avrei dovuto passare più tempo per prendermi cura di chi presume di sapere e di chi presume di giudicare, commentare e fare titoli per due like in più… Nicolò Zenga e Marina Crialesi vi auguro ogni bene e noi sappiamo… Agli altri lasciamo il gusto di “parlare”, di dire cose senza senso… Ci vediamo presto a Milano tutti insieme e lo dico per un “amico“ a scanso di equivoci e ritrovarmi ancora con qualche notizia falsa e priva di fondamento del tipo: “lascia Dubai e torna a vivere a Milano”. Stranamente sono a Dubai… Ah già voi non lo sapevate, ecco perché vi siete sposati senza invitarmi… A presto… Cena pre natalizia con Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò… magari riusciamo anche a coinvolgere Jacopo Zenga. Ps un abbraccio da Samira, Walter jr e Raluca.. Ah già scusate non lo sapevano