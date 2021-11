GF Vip 2021, Manuel Bortuzzo esce a metà dicembre o marzo 2022? Il pensiero di papà Franco

Franco Bortuzzo, papà di Manuel del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, in una lunga intervista rilasciata al ‘Corriere della sera’, ha ipotizzato il percorso del figlio una volta terminata l’esperienza come concorrente del reality di Canale 5:

Il gieffino, tra i principali candidati alla vittoria del programma, in queste settimane, dovrà decidere se proseguire il proprio percorso al ‘GF Vip’ fino alla primavera del prossimo anno. O concentrarsi, a pieno ritmo, sullo sport e sulla realizzazione di una pellicola sulla sua vita:

La Movieheart di Massimiliano La Pegna ha acquistato i diritti del libro di Manuel “Rinascere”. Il film è attualmente in cantiere, ci sono grandi protagonisti e una regia di tutto rispetto. In questi giorni sono impegnato con loro nella capitale perché hanno bisogno di me per ricostruire attentamente la vita di Manuel. Posso solo dire che mio figlio Kevin fa da controfigura a Manuel mentre nuota: solo il fratello era in grado di nuotare con lo stesso stile del fratello. Sono orgoglioso di tutti i miei figli