Nicola Pisu al GF Vip 2021 grazie ad un messaggio di mamma Patrizia Mirigliani a Signorini? La rivelazione

Nicola Pisu, ospite della trasmissione radiofonica ‘Non succederà più’, condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio, ha svelato, per la prima volta, come è riuscito ad entrare a far parte del ‘Grande Fratello Vip 2021‘ in qualità di concorrente:

L’ex gieffino, a distanza di settimane, dalla sua eliminazione, ha intenzione di voltare definitivamente pagina, decidendo di non aver alcun rapporto con Miriana Trevisan:

Tra me e lei ci sono stati solo bacetti e carezze, nient’altro. Baci veri. Io non bacio tanto per, se l’ho fatto e perché tenevo tantissimo a questa ragazza. Non sono arrabbiato con Miriana, ero un po’ deluso dal suo comportamento, da questo tira e molla. Al Gf prima aveva detto che voleva conoscermi fuori e poi alla domanda di Alfonso ha risposto che voleva vedermi solo come amico. Non la voglio più vedere perché sono deluso, mi sono sentito preso in giro. Mi sento illuso perché mi ci ha fatto un po’ credere. In parte mi ha preso in giro.