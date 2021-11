Amici 2021: Sissi Cesana ha lasciato l’ex fidanzato per un allievo della scuola? Il gossip

L’ex fidanzato di Sissi (Silvia Cesana) di ‘Amici 2021‘, nelle scorse ore, sui social, ha confermato la notizia, circolata da giorni, di una rottura. Ecco il suo messaggio che non lascia spazio all’immaginazione:

Mi sento obbligato a dirvi che la storia tra me e Silvia è finita. Chiedo alle fanpage di smettere di seguirmi e soprattutto ai miei amici e conoscenti di non parlarmene, non nominarla e non inviarmi niente di lei. Nel rispetto della mia stabilità mentale. […] Le parole sono solo parole quando chi le dice non le sa usare. Io le peso. Io le penso. Non le spreco. Ci lavoro e non ci voglio giocare.