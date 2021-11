Gossip: le notizie del 22 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 22 novembre 2021

Chiara Rabbi, intervistata da ‘Uomini e Donne Magazine’, ha confessato, per la prima volta, di essere pronta a compiere un grande passo accanto al fidanzato Davide Donadei. Tra i progetti di coppia, spiccano il matrimonio e l’arrivo della cicogna:

Qualche giorno fa abbiamo parlato di matrimonio e gli ho confessato che sarei pronta a dirgli di sì anche in questo momento. Sono convinta lui sia il mio uomo perfetto. Io sarei prontissima per diventare mamma dei figli di Davide e anche lui credo lo sia… Un figlio è un passo importante, ma non mettiamo limiti.

Monica Bellucci ferita dalle critiche? Il gossip

Monica Bellucci, intervistata da ‘Repubblica’, ha rivelato, per la prima volta, che non è stata scalfita, in passato, dagli attacchi per i suoi primi ruoli nel cinema dopo aver sfondato nel mondo della moda:

All’inizio ero solo una che veniva dalla moda al cinema. Avevo un’immagine predefinita, ci si aspettavano cose che non ero ancora in grado di dare. Ho avuto giudizi feroci, ma avevano ragione, avevo molto da migliorare. Io ho vissuto la vita che mi sono scelta. Nei pro e nei contro. Da giovane volevo andarmene dalla provincia. Il lavoro mi ha permesso di viaggiare. Il cinema era un mondo impenetrabile. Nella vita le cose succedono, per caso, poi con lo studio sviluppi le qualità.

Gianni Sperti di Uomini e Donne single? Il gossip

Gianni Sperti, protagonista di una lunga intervista alla rivista ufficialmente del programma di Maria De Filippi, ha confessato di non essere fidanzato ma alla continua ricerca del vero amore: