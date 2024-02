A tre anni dalla prima proposta, Rebecca Staffelli chiede al fidanzato Alessandro Basile di sposarla. Il gesto romantico.

La figlia di Valerio Staffelli, Rebecca, ha stupito i suoi fan e, soprattutto, il suo fidanzato, facendogli una proposta di matrimonio inaspettata. Infatti, l’inviata social del Grande Fratello ha voluto rinnovare la proposta che aveva accettato ormai tre anni fa, stupendo il fidanzato con un gesto romantico.

Tre anni fa era stato Alessandro a farle la proposta, ma la cerimonia non c’è mai stata a causa della pandemia. Ma ora la coppia è pronta per compiere finalmente il grande passo.

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile: la (seconda) proposta di matrimonio

La 27enne ha voluto condividere il momento romantico anche sui social, infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui documenta la preparazione della proposta di matrimonio.

Scrive, infatti, “HE SAID YES!!!” e aggiunge: “3 anni dopo il mio “si”…ora toccava a me”. La giovane ha portato il fidanzato in un posto speciale di fronte al mare, e insieme al loro cagnolino si è inginocchiata per fare la dolce proposta, a cui il fidanzato ha immediatamente risposto sì.

La coppia, affiatatissima e pronta a compiere il grande passo, è unita da oltre sei anni e con questo dolce gesto ha commosso il web.

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile: un amore duraturo

La storia d’amore tra Rebecca Staffelli e Alessandro Basile va avanti da oltre sei anni, e i due sono sempre più affiatati e uniti. Già tre anni fa i due avrebbero dovuto convolare a nozze ma, come per molte altre coppie, la cerimonia è stata rimandata a causa delle restrizioni imposte per il Covid.

Stavolta i due sono pronti a convolare a nozze, e per l’occasione Rebecca ha voluto stupire il suo fidanzato con un gesto romantico documentato sui social. Il post ha raccolto decine di migliaia di likes e tantissimi commenti di fan della coppia che rinnovano gli auguri per la lieta notizia.

