Dopo le indiscrezioni, la conferma della diretta interessata: Marica Pellegrinelli aspetta un altro figlio. La modella è uscita alla scoperto.

Nelle scorse giornate era uscita l’indiscrezione, per la verità dolcissima, di una terza cicogna in arrivo per Marica Pellegrinelli. La modella, ex di Eros Ramazzotti, in effetti aspetta un altro bambino e, questa volta, a confermalo, è stata lei stessa nel corso di una intervista su Instagram alla giornalista di Grazia, Annalia Venezia.

Marica Pellegrinelli, una bambina in arrivo

La donna, come detto, ha confermato subito di essere in dolce attesa. Per altro, ormai, al settimo mese. La bella Marica, infatti, attende una bambina da William Djoko, il suo compagno: “Io e il mio compagno aspettiamo una bambina. Questa settimana sono uscite dichiarazioni mie che però non sono mie, non ho parlato con nessuno prima di oggi”, ha spiegato.

Poi ulteriori dettagli sulla gravidanza: “Sono al settimo mese. Nessuno scoop, non amo questa cosa di centellinare le notizie per i like, chi mi segue da sempre sa quanto per me sia sacra la maternità e la vita dei minori”.

A proposito della sua relazione con Djoko: “Sono stata molto fortunata. Veniamo da culture diverse, è camerunense da papà, ucraino olandese da mamma e nato e cresciuto in Olanda. Io mamma con due bambini”.

Il rapporto con l’ex Eros Ramazzotti

Non è mancato anche un passaggio sul suo ex Eros Ramazzotti con cui la Pellegrinelli ha due figli in comune: “Ci si può allontanare, ma questo non vuol dire mancarsi di rispetto o negare l’amore che era”.

Importantissimo nel rapporto tra l’ex Eros e l’attuale compagno William, la sincerità: “Per me è stato fondamentale presentargli William prima che lo presentassi ai bambini”, ha ammesso la modella.

E ancora sul cantante: “Può entrare in casa come e quando vuole, ovviamente nel rispetto di tutti, ma prima di noi ci sono i nostri figli. Se io sono quella che sono è perché sono stata con lui e perché ho avuto una crisi e oggi spero di essere diventata migliore”.

Di seguito anche il post Instagram con l’intervista della donna:

