Le condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi sono state commentate da Beatrice Luzzi e Anita. Le due sembrano essere state censurate…

Nuovo giallo censura al Grande Fratello. Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, infatti, sembrano essere state “mutate” dalla regia mentre parlavano delle condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi. il ragazzo, infatti, dopo un primo malore che aveva fatto spaventare tutti, è stato protagonista di un altro momento di grande tensione con le sue problematiche fisiche e mentali ancora in primo piano. Le due inquiline si sono quindi ritrovate a parlarne nelle ultime ore e alcuni utenti del web e telespettatori hanno notato il comportamento strano della regia…

Beatrice Luzzi e Anita censurate al GF?

Nella Casa del Grande Fratello, negli ultimi giorni, c’è stata grande preoccupazione per la salute di Giuseppe Garibaldi. Il ragazzo era stato male nelle scorse settimane tanto da dover abbandonare il gioco per qualche tempo.

Tornato nel reality, il concorrente ha avuto un altro guaio di salute che lo ha portato, a quanto pare, a rinchiudersi in bagno a vomitare. Una situazione che lo ha costretto, ancora, a un addio momentaneo.

Sul tema, Beatrice e Anita hanno voluto commentare ma, pare, siano state in parte censurate: “Mi disturba chiedere sempre la stessa cosa, intanto mi rispondono che sta bene”, ha detto Anita. Successivamente parte del dialogo pare essere stato mutato.

Da qui è la Luzzi a prendere parola: “48 ore, c’era la diretta. Fosse stata giovedì, forse…”. E ancora la Olivieri: “Io penso che non si sia mai ripreso dalla prima volta, sinceramente”.

Come hanno fatto notare diversi utenti social e telespettatori del GF, la conversazione tra le due donne risulta mutata in tanti passaggi e, anche per questo, non è chiaro se la produzione abbia dato segnalazioni positive sulla salute di Garibaldi o meno. Certo è, che le due donne sono rimaste piuttosto preoccupate per la situazione.

Di seguito anche il post su X di un utente che ha fatto notare la particolare conversazione:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG