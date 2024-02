Storia finita oppure no? Belen Rodriguez esce allo scoperto sulla relazione con Elio Lorenzoni: le parole sui social.

Sono settimane di incertezza riguardo la situazione sentimentale di Belen Rodriguez. L’argentina, infatti, sembra essere tornata single. Il rapporto con Elio Lorenzoni potrebbe essere giunto al capolinea e alcuni segnali avrebbero confermato questa supposizione. Eppure, nelle ultime ore, la showgirl è tornata sull’argomento sbottando con la sua verità in un commento social.

Belen e la storia con Elio: il messaggio social

Come detto, nelle ultime settimane il rapporto tra Belen e Elio è stato dato per terminato. I segnali sono stati chiari: l’argentina non si è più mostrata con l’uomo e questo ha fatto ipotizzare una rottura. Anche gli amici della coppia avevano commentato la vicenda sottolineando cosa, tra i due, non avesse funzionato nell’ultimo periodo.

Da qui, la crisi certificata e la fine della relazione che è parsa chiara. Ora, però, è stata la stessa Rodriguez a tornare sull’argomento dando la sua verità.

Ad onor del vero, la bella conduttrice ha solo voluto ribadire la propria posizione anche rispetto ai tanti rumors e alle tante domande che i suoi fan, e in generale gli amanti del gossip, si sono posti.

Qualcuno sui social, infatti, si è interrogato apertamente: “Perché, non sta più con Elio?”. Un quesito che ha trovato, appunto, la risposta della diretta interessata: “Sono fatti miei“. Sono queste le parole riprese dall’esperta di gossip Deianira Marzano che mostrano, quindi, il desiderio dell’argentina di provare a proteggersi, in parte, dalle tante voci che la riguardano.

Al netto del fastidio e della replica piccata della donna, va detto, sulla crisi e sulla relazione conclusa, però, nessuna novità ufficiale. Il tormentone, quindi, sembra essere destinato a durare ancora…

Di seguito anche un recente post Instagram dell’argentina con diversi commenti legati anche alla storia finita, o forse no, con Elio:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG