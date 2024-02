Momento di confronto con i fan su più temi per Elisabetta Canalis. Focus anche sul tempo che passa e l’invecchiamento…

Gli anni passano ma non per Elisabetta Canalis che sembra sempre più bella. L’ex Velina è amatissima e molto apprezzata, in tv e sui social, e nelle ultime ore ha condiviso con i suoi fan Instagram alcuni pensieri. Rispondendo alle loro domande, la modella sarda ha parlato anche del tempo che passa e, quindi, anche della vera paura dietro l’invecchiamento che, a quanto pare, non riguarda un fattore estetico ma altro.

Elisabetta Canalis e il tempo che passa

La Canalis ha colto l’occasione di un lungo viaggio in aereo per rispondere a qualche domanda dei fan. “Anche se sembri una ragazzina, il fatto di invecchiare, ti angoscia?”, le ha domandato un utente.

Con grande sincerità, Elisabetta ha risposto: “Mi preoccupa il fatto che la vecchiaia non sia solo la ruga o il capello bianco, a quello c’è rimedio se vuoi. È la salute, il fatto di muoversi più lentamente, la mancanza di energia o il dipendere dagli altri… Sono queste le cose che mi fanno molta più paura”, ha spiegato.

Oltre al tema degli anni che passano, l’ex Velina ha risposto anche ad altri quesiti. Spicca, in tal senso, quello in merito a cosa le manchi ora rispetto a 15 anni fa: “Niente, perché ero una persona meno serena di adesso. Oggi mi sento una bomba rispetto a quando avevo 30 anni”.

Infine, capitolo insicurezza: “Se nella vita sono mai stata insicura? Lo sono stata per tanto tempo”, ha esordito la Canalis. “E in parte anche ora, ma con il passare degli anni, ti posso dire di essermi accettata, di essere più forte e questo, a volte, diventa un problema per gli altri che non possono più gestirti come prima. Comunque, la vita è un percorso bellissimo e nessuna tappa dovrebbe essere bruciata”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’ex Velina in tutta la sua bellezza:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG