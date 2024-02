Mara Venier torna in TV e parla della polemica scoppiata a Sanremo. Le frecciatine e i riferimenti spiazzano i telespettatori.

Non è una vera domenica senza Domenica In, e Mara Venier è tornata nel suo solito salotto dopo la polemica scoppiata la scorsa settimana durante lo speciale dedicato al Festival di Sanremo.Sono state giornate dure quelle vissute dalla conduttrice televisiva, che ha ricevuto decine di migliaia di commenti negativi in seguito a quanto successo durante la scorsa puntata di Domenica In.

La conduttrice, accusata di aver censurato Dargen D’Amico e di essere “Serva alle dipendenze della Rai”, come scriveva qualche utente Instagram, ha chiarito la sua posizione sia sui social che in televisione.

Domenica In: Mara Venier entra in studio sulle note di “Eh già”

L’ingresso in studio di Mara Venier sulle note della canzone di Vasco Rossi “Eh già” rappresenta la prima risposta alla polemica che si è scatenata nella scorsa settimana.

“Io sono ancora qua” recita la canzone, e la Venier rimane proprio dov’è, nel suo salottino Rai che negli anni ha ospitato centinaia di personaggi televisivi. Durante l’ultima puntata del programma, infatti, la conduttrice ha invitato i cantanti del Festival di Sanremo che non sono riusciti ad esibirsi durante lo speciale, e tra questi ci sono stati i Ricchi e Poveri, Nek e Francesco Renga oltre a Mr. Mair e Il Tre.

Durante la puntata la “zia d’Italia” ha intervistato i cantanti, affrontando anche argomenti profondi e personali, ma non sono mancati riferimenti alla polemica degli ultimi giorni.

Mara Venier risponde alle polemiche: “Qui si può dire tutto”

La puntata di Domenica In si è aperta con le parole di Mara Venier con cui ha voluto spegnere la polemica: “Qui si può dire tutto. Sono trent’anni che qui da me si può dire tutto”. Saranno bastate queste parole a placare l’ira degli utenti social?

Nonostante l’aria tesa, la puntata è proseguita tra musica e interviste profonde ai cantanti, ma senza ulteriori riferimenti a quanto successo nella puntata precedente di Domenica In.

