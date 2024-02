Veronica Peparini e Andreas Muller, ospiti a Verissimo, hanno parlato della gravidanza e hanno svelato l’attesissimo dettaglio.

La felicità è palpabile quando si parla di Veronica Peparini e Andreas Muller. La coppia, lei celebre coreografa di 52 anni e lui noto ballerino di 27, è in attesa di due splendide gemelline. Dopo aver affrontato una gravidanza abbastanza complicata e non priva di difficoltà, il prossimo mese diventeranno genitori.

I nomi delle bambine

Durante il loro intervento a “Verissimo”, Peparini e Muller hanno condiviso con il pubblico i nomi scelti per le loro future figlie, segno tangibile di una felicità che si avvera.

Andreas, con un sorriso, ammette: “A me piaceva tantissimo un nome però lei me l’ha bocciato, era Rebecca. Poi ci siamo messi d’accordo, uno l’ho scelto io e uno lei“. Veronica ha quindi aggiunto: “Quello che ha scelto lui a me è piaciuto subito e ho detto subito sì. Quello che ho scelto io ho dovuto lottare un po’ di più perché a lui non piaceva“.

Andreas ha poi svelato che il nome da lui scelto è Penelope: “È bellissimo – ha specificato Veronica – questo nome e abbiamo deciso che è quella che sta sopra, che è tremendina e si muove sempre“. Quello scelto da Veronica, invece è Ginevra.

La coppia ha condiviso il desiderio che le bambine abbiano entrambi i cognomi, unendo così simbolicamente le loro identità in Muller Peparini.

Ecco la coppia a “Verissimo”.

Le condizioni di salute delle gemelle

Veronica ha poi voluto rassicurare tutti i fan sulle condizioni di salute delle due bambine. La gravidanza, essendo gemellare monocoriale biamniotica, dunque le bambine condividono la stessa placenta pur avendo sacche amniotiche distinte, ha comportato tensioni e attenzioni mediche particolari. “Ho paura di dirlo ma sembrerebbe che dovremmo essere fuori pericolo“, ha ammesso.

Andreas ha fatto sapere che desidererebbe rimanere accanto a Veronica nel momento del parto e farà di tutto per esserci perché “È il minimo che noi uomini possiamo fare“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG