Mirko Brunetti, rientrato al Grande Fratello per San Valentino, è uscito dalla casa senza poter salutare Perla.

Il Grande Fratello lascia ancora una volta gli spettatori, e gli stessi concorrenti, con il fiato sospeso. Mirko Brunetti, rientrato nella Casa in occasione di San Valentino per trascorrere qualche momento insieme all’ex fidanzata Perla, è stato costretto a uscire senza poter salutare nessuno.

Chiamato in confessionale all’improvviso, gli è stato annunciato di dover lasciare immediatamente la casa. Una notizia inaspettata, che ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto Perla, con cui ha condiviso momenti importanti in occasione della festa degli innamorati.

La lettera di Mirko per Perla

L’uscita di Mirko dalla Casa è stato un momento difficile per Perla. Infatti, la concorrente ha appreso la notizia solamente da una lettera.

Nella lettera Mirko le scrive: “Perli non sapevo che non sarei tornato, e stavolta ti scrivo io con le lacrime agli occhi. Distaccandoci così ho capito che la razionalità non ci porta da nessuna parte e che ho ancora bisogno di passare del tempo con te”.

Dopo aver letto queste parole, Perla ha parlato dell’accaduto con gli altri concorrenti: “L’hanno chiamato mentre stavamo parlando in piscina, stavamo finendo un discorso, non l’ho neanche abbracciato. Non me lo aspettavo”.

Grande Fratello: Mirko e Perla e il San Valentino in Tugurio

Gli ex fidanzati Mirko e Perla hanno trascorso il giorno di San Valentino da soli in Tugurio. Insieme hanno mangiato una cena preparata da lui e hanno persino dormito nello stesso letto.

Tuttavia, le aspettative dei Perletti sono state disattese. Infatti, nonostante i due si siano riavvicinati e abbiano trascorso insieme il San Valentino, Mirko si è dimostrato ancora molto distaccato. Infatti, quando Perla ha provato a baciarlo, l’uomo si è tirato indietro apparendo anche piuttosto infastidito.

Come si evolveranno le cose tra Mirko e Perla? L’attenzione dei fan e degli spettatori si concentra sempre più sulla difficile relazione tra i due ex concorrenti di Temptation Island.

