Sembra davvero non esserci pace per Re Carlo. Oltre al cancro, con cui sta combattendo ormai da diverso tempo, i rapporti con il figlio secondogenito Harry sono notoriamente ai minimi storici. E la situazione sembra diventare via via più insidiosa con il passare del tempo.

Tra i tanti capitoli della complicata saga Re Carlo-Harry ce n’è uno particolarmente delicato che va oltre le divergenze familiari e le incomprensioni ormai di pubblico dominio. Se tratta della relazione (o, pe rmeglio dire, della sua assenza) tra il Sovrano e la sua nipotina Lilibet Diana. Una bambina che porta nel nome un omaggio a due figure fondamentali della monarchia britannica, la defunta Regina Elisabetta e Lady Diana, madre di Harry.

Lilibet, nata in California nel 2021, è l’amatissima secondogenita di Harry e Meghan che da quando è venuta al mondo ha messo piede sul suolo britannnico soltanto una volta, in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. La sua infanzia la sta vivendo a Montecito, circondata da natura, privacy, gli amati cagnolini e un contesto senza dubbio molto lontano dai protocolli di corte.

Il dolore di Re Carlo

Nel frattempo, Re Carlo continua il suo carico istituzionale attualmente in visita ufficiale in Canada. Ma nonostante la distanza geografica sia simile a quella tra Londra e Montecito, tra il Sovrano e i Sussex esiste una barriera molto più solida e difficile da superare.

Il Re, dicono molte fonti, sarebbe non poco amareggiato perchè avrebbe desiderato un futuro ben diverso per la sua famiglia. Avrebbe senz’altro voluto essere un nonno paziente e affettuoso per i suoi due nipotini Archie e Lilibet, eppure le dinamiche interne alla Corona e la situazione spinosa con Harry e Meghan rendono ogni tentativo di ricucire il legame sempre più complesso.

Il muro di fronte a Re Carlo, insomma, pare ormai quasi insormontabile e l’unico modo per il sovrano di seguire la crescita dei nipotini è attraverso il profilo social di Meghan, che puntualmente pubblica foto e video dei suoi piccoli (sempre ripresi di spalle per motivi di privacy).

Frammenti di quotidianità che di fatto potrebbero davvero essere l’unica finestra di Re Carlo sulla vita del secondo figlio. Una questione che di certo resta una ferita aperta per il Sovrano, che forse in un momento di estrema fragilità come quello che sta vivendo non desidererebbe altro che riabbracciare figlio e nipoti.

La nostalgia di Harry

Al tempo stesso, anche Harry sembra sentire sempre più nostalgia di casa. Stando a diverse fonti inglesi, il principe vorrebbe tornare in Inghilterra e ricongiungersi con i suoi familiari, ma alle sue condizioni. Non vorrebbe rimettere piede nella sua madrepatria senza la protezione delle guardie reali, che però gli sono state negate.

Dopotutto, il Principe non fa più parte della Royal Family e quindi non ha diritto di pretendere per sé e per la sua famiglia la protezione reale. Sono in molti a credere che, alla fine, Harry sarà costretto a pagare di tasca propria le guardie di sicurezza per poter rivedere il padre e riappacificarsi con lui prima che si troppo tardi.