La tensione tra Re Carlo e il Principe Harry è ormai arrivata alle stelle e pare ci sia rimasto ben poco da fare per risanare la frattura dolorosa tra loro. A distanza di cinque anni dalla “Megxit” il legame tra padre e figlio sembra essersi consumato, tra accuse pubbliche, rancori mai chiari e gesti difficilmente perdonabili. Harry, d’altronde, non ha mai avuto remore a lanciare frecciate continue alla sua famiglia d’origine.

A fare rumore oggi è una constatazione sempre più condivisa: la situazione, ormai, sembra davvero fuori controllo. L’addio alla Famiglia Reale nel 2020, con l’annuncio diffuso a sorpresa via social ha rappresentato il colpo di grazia in una relazione familiare già compromessa da tempo.

Le prime frizioni risalirebbero già ai momenti immediatamente successivi alle nozze di Harry con Meghan Markle nel 2018, quando l’ex attrice americana avrebbe finito, secondo molti, per accentuare un malessere che il secondogenito di Carlo e Diana covava già da molti anni.

Secondo molti osservatori, infatti, il Duca di Sussex convive da sempre con traumi irrisolti legati alla tragica perdita della madre e una giovinezza vissuta con il peso spesso difficilmente sostenibile della notorietà. Ma cosa sta succedendo in quest’ultimo periodo?

Carlo e Harry, tensioni al limite: niente è più recuperabile?

Finché era in vita la Regina Elisabetta i malesseri all’interno della Royal Family sembrano appena sotto la superficie: li si subodorava, ma non erano ancora diventati lampanti. Tutto però è precipitato dopo la morte della Regina con la pubblicazione del libro-bomba di Harry, Spare, nel quale il Principe ha riversato tutte le frustrazioni e i dolori vissuti nel corso di tutta la sua vita da reale.

Da quel momento, il distacco con il padre si è ulteriormente acuito. Secondo la mediatrice e e coach familiare Julie Cobalt, interpellata dai media britannici, Harry avrebbe perso la capacità di gestire la complessa dinamica con Re Carlo. “Criticare pubblicamente la propria famiglia, soprattutto in un’autobiografia, garantisce praticamente un atteggiamento difensivo e un ulteriore distacco”, ha dichiarato la mediatrice. “Inoltre, ti priva del controllo su come il tuo messaggio viene ricevuto”.

Un errore di strategia

Secondo Cobalt, se Harry la vera intenzione di Harry fosse stata ottenere una riconciliazione con la sua famiglia, si sarebbe mosso in modo ben diverso. Avrebbe infatti chiesto il sostegno di un counselor per la gestione dei conflitti o di un mediatore. “La riconnessione richiede un dialogo sincero, non una narrazione pubblica”, ha asserito l’esperta.

La pubblicazione di libri, interviste e documentari ha finito per trasformare una crisi familiare in uno spettacolo globale. In altre parole, il racconto di Harry (pur forse mosso da un reale bisogno di essere ascoltato) è finito per essere percepito come un affronto personale e questo si è ritorto contro di lui. Ponendo fine, forse per sempre, alle chance di riappacificazione con la sua famiglia in Inghilterra.

A oggi, infatti, sembra che il divario tra Harry e Re Carlo sia insormontabile. Carlo, sempre più impegnato nel ruolo di monarca, avrebbe ormai perso la fiducia nel ricucire i rapporti con il figlio ribelle, che da Los Angeles continua a portare avanti la sua personale battaglia mediatica.

Il messaggio è chiaro: se Harry ha davvero intenzione di ricucire i rapporti con la sua famiglia dovrà rivedere completamente la sua strategia.