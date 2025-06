La settimana che va dal 2 all’8 giugno 2025 è molto importante dal punto di vista astrologico, si conclude un ciclo che ha portato a un periodo di leggerezza per segni come Gemelli, Bilancia, Acquario, Leone e Ariete. Domenica sarà la giornata più importante, quella in cui chi lo aspettava da tempo potrebbe finalmente trovare l’amore. Se alcuni segni, dunque, godranno dell’ingresso di Venere in Ariete, altri riceveranno notizie non proprio piacevoli.

Si chiuderà una settimana di passaggio, che lascerà il posto a un periodo più intenso, che darà il benvenuto a una stagione impegnativa, ma comunque piacevole. Cosa dicono le stelle? Quale segno sarà baciato dall’amore e quale dovrà fare i conti con una brutta notizia?

L’oroscopo del secondo weekend di giugno

I nati sotto il segno dell’Ariete vivranno un momento di grande energia, nella seconda parte della settimana – e quindi nel weekend – avranno le idee più chiare e la sicurezza di parlare o proporre qualcosa, è il momento giusto per ottenere ciò che si desidera. Il Toro, invece, inizierà nuovamente a riaccendersi, nutrendo di nuovo la speranza dopo un periodo buio, anche ritrovare una connessione speciale con se stessi è un atto d’amore, è ora di rimettersi in gioco.

Il fine settimana per i Gemelli sarà il momento in cui realizzare qualcosa che inizialmente si credeva impossibile, si potrà osare e non temere le conseguenze. Per il Cancro saranno giorni propiziatori per ritrovare l’amore, il weekend sarà l’occasione di lasciarsi un po’ più andare, anche con un semplice messaggio più tenero. Brutte notizie per i nati sotto del segno del Leone, che nel fine settimana perderanno i benefici di Venere e inizieranno ad avere un umore più lunatico, che potrebbe portare a scontri o a pretese esagerate.

I Vergine, invece, potrebbero iniziare a capire che è il caso di lasciarsi andare, soprattutto in amore, senza farsi imprigionare da infiniti ragionamenti, che fanno perdere l’attimo. I Bilancia inizieranno ad acquisire una maggiore sicurezza in se stessi e questo potrebbe portare a non avere più paura dell’amore e dei sentimenti, anche se non è ancora un tempo favorevole per nuove relazioni, aver voglia anche di stare più in forma, è già un grande passo. Per i nati sotto il segno dello Scorpione sarà un momento molto intenso, soprattutto il fine settimana, in cui si potrebbe essere un po’ più ingestibile e non sarà facile starvi vicino.

Per i Sagittario saranno giornate in cui si avrà un grande fascino e questo potrebbe aiutare nelle relazioni interpersonali. Buone notizie anche per i Capricorno che, dopo un lungo periodo in cui non si poteva nemmeno parlare di sentimenti, potranno finalmente iniziare a sentire di nuovo qualcosa, a piccoli passi, ma è comunque un inizio. Gli Acquario potrebbero sentirsi leggermente insofferenti al peso degli impegni e delle aspettative, non perderete però la vostra ironia. Infine, i nati sotto il segno dei Pesci vivranno ogni cosa una ritrovata leggerezza, ma è bene fare attenzione a non perdersi dettagli importanti.