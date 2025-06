Non servono né bisturi né interventi invasivi per sfoggiare una pelle tonica e luminosa, almeno non secondo la Regina Camilla. La consorte di Re Carlo III, oggi splendida 76enne, mostra sempre un viso sorprendentemente disteso e radioso e pare non aver mai ceduto al fascino della chirugia estetica.

C’è però un segreto che la Regina custodisce – più o meno – gelosamente. Un trattamento viso diventato ormai iconico tra i corridoi di Clarence House: la maschera al veleno d’api firmata Heaven, ideata dall’estetista britannica Deborah Mitchell. Che sia proprio quest’arma segreta a garantirle un aspetto sempre radioso? D’altronde, le foto del prima e del dopo parlano chiaro…

La maschera alla cera d’api di Camilla

Mitchell è da quasi vent’anni la guru della skincare di recente ha ricevuto l’onore del Royal Warrant, il riconoscimento ufficiale di Fornitore della Casa Reale per i suoi prodotti e trattamenti di bellezza. Un traguardo senz’altro straordinario per chi ha cominciato offrendo trattamenti in un bagno dismesso di un Holiday Inn e che oggi ha clienti di tuto rispetto in ogni parte del mondo.

Il trattamento al veleno d’api (o, meglio, il Bee Venom Facial) è diventato celebre per i suoi effetti simili a quelli di un lifting, ma senza alcuna invasività. “Non appena il veleno d’ape tocca la pelle“, ha spiegato Mitchell, “il corpo reagisce come se fosse stato punto. Viene stimolata la produzione di collagene, elastina e l’afflusso di sangue, con un effetto rimpolpante immediato”.

Il risultato è evidente: pori più chiusi, rossori attenuati, rughe distese e un incarnato più tonico e uniforme. Il prodotto più amato dalla Regina Camilla è la versione Silver del trattamento, disponibile anche per il pubblico a poco più di 90 sterline. Una cifra non modesta ma nemmeno astronomica, trattandosi di un prodotto “reale”.

Un’esperienza “sbalorditiva”

La giornalista Luisa Metcalfe ha avuto la possibilità di provare questo particolare veleno d’api ed è rimasta meravigliata dal risultato ottenuto. Tanto da aver definito l’esperienza “sbalorditiva“. “Le linee sottili erano scomparse, la pelle era tesa, radiosa e la mascella più definita”, ha scritto. “Il trattamento mi ha fatto sentire come se avessi fatto un lifting, ma senza aghi né dolore.”

Mitchell sottolinea che il merito non sta solo nella formula (a base di Abeetoxin, una versione modificata del veleno d’api adatta anche agli allergici) ma nella filosofia che guida il suo brand: ingredienti naturali, sostenibilità e cura sartoriale per ogni tipo di pelle.

“La Regina vuole solo prodotti naturali, biologici e rispettosi dell’ambiente. Non cerca mai l’effetto artificiale. È una bellezza autentica e raffinata”, ha raccontato Mitchell. Camilla non ha mai confermato di essersi sottoposta al trattamento del veleno d’api, ma la sua estetista sembra non avere dubbi: sarebbe proprio questo trattamento ad averle concesso di conservare una pelle luminosa e sana, anche dopo i 70 anni.