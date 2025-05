Il 26 maggio – giorno in cui Pietro Genuardi avrebbe compiuto 63 anni – sono cominciate le riprese della decima stagione de Il Paradiso delle Signore presso gli studi Videa di Roma. Il cast sarà impegnato per tutta la stagione estiva nella registrazione del ciclo da 160 episodi inediti che andranno in onda a settembre.

Nel cast della nuova stagione della soap ambientata nella Milano del boom economico sono previste diverse new entry. Tra tutte spicca quella di Simone Montedoro, noto al grande pubblico soprattutto per la parte del Capitano Tommasi in un’altra fiction di successo della Rai: Don Matteo. A settembre però non ci saranno notizie confortanti per i fan del Paradiso.

Cosa ha deciso la Rai per Il Paradiso delle Signore a settembre

Uno dei titoli confermatissimi nella stagione televisiva 2025/2026 è Il Paradiso delle Signore. La fortunata soap del daytime pomeridiano di Rai 1 è giunta alla sua decima stagione di programmazione. A settembre vedremo ancora Vanessa Gravina e Roberto Farnesi nei panni di Umberto e di Adelaide (che ora sanno di condividere una figlia: Odile).

Le anticipazioni sul palinsesti Rai della prossima stagione televisiva rivelano che per Il Paradiso delle Signore 10 non ci sarà alcun raddoppio. Visto il grande successo dell’ultima stagione della soap, regolarmente tra il 19 e il 21% di share, si era ipotizzato un possibile prolungamento durante il periodo estivo. Ma alla fine è prevalsa l’idea di non raddoppiare.

I vertici Rai hanno deciso di non aumentare la durata complessiva della messa in onda della soap, che anche stavolta sarà composta da 160 episodi. Nessun raddoppio dunque d’estate. Entro maggio 2026 ci sarà il gran finale della prossima stagione, esattamente come accaduto con l’ultima. Nel frattempo il pomeriggio di Rai 1 senza Il Paradiso ha fatto flop di ascolti.

L’idea di sperimentare inserendo una nuova soap nel palinsesto pomeridiano estivo della rete ammiraglia in sostituzione de Il Paradiso delle Signore non si è rivelata felice sul piano dell’Auditel. Le prime puntate della soap spagnola Ritorno a Las Sabinas, in onda nella stessa fascia oraria del Paradiso, non hanno superato la soglia del 12% di share facendo registrare una media di appena 850 mila spettatori.

A poco è servito il buon traino del talk show di Caterina Balivo, La Volta Buona. I programmi di Canale 5 hanno superato nettamente la soap iberica destinata ad accompagnare gli spettatori fino al ritorno sul piccolo schermo del period drama che gravita intorno al grande magazzino milanese di Vittorio Conti. Nella stagione 2025/2026 sono attesi anche altri titoli.

In prima serata ci sarà spazio per il remake di Sandokan, con protagonista Can Yaman. Molto attesa anche la terza stagione della fiction Cuori, per non parlare della serie medical più seguita della tv italiana: Doc – Nelle tue mani. La quarta stagione con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti è attesa entro la fine del 2026.