Belen Rodriguez ha spiazzato tutti con un cambio look inaspettato, la show girl argentina continua a essere molto attiva sui social network e proprio sulla sua seguitissima pagina comunica quotidianamente. Qualche giorno fa aveva annunciato una notevole schiaritura dei capelli, mostrando poi il risultato finale, che – a quanto pare – è molto piaciuto ai suoi followers.

La bella argentina ha praticamente deciso di schiarirsi un bel po’ i capelli. Non è la prima volta che la Rodrigeuz decide di cambiare tutto e questa volta ha scelto una tinta decisamente più chiara in vista dell’arrivo dell’estate.

I nuovi capelli di Belen Rodriguez, il colore che conquista tutti

Belen Rodriguez, come ha spiegato lei stessa sui social, ha deciso di schiarirsi i capelli in vista dell’arrivo dell’estate. Ha voluto dare un po’ di luce in più alla sua chioma e, a giudicare dalle immagini pubblicate, pare proprio esserci riuscita. Si è schiarita talmente tanto, che sembra essere diventata quasi bionda, precisamente un castano molto chiaro.

Come si vede dalle immagini, Belen ha schiarito moltissimo il suo caschetto, ora i suoi capelli sono di un color miele ramato che sembra donarle davvero molto. Una tinta che si sposa perfettamente con il colore dei suoi occhi e che le dà moltissima luce al volto, l’esperimento, quindi, può dirsi più che riuscito. Negli ultimi tempi la show girl argentina si sta dedicando molto al lavoro, dopo essere tornata in onda con due programmi televisivi, uno su Nove e un altro su Realtime, si sta dedicando alle sue attività imprenditoriali.

Nello specifico è impegnatissima con il suo esclusivo brand di make-up Rebeya, che promuove sempre dai suoi social, mostrando come utilizza i vari prodotti. Ultimamente è tornata al centro del gossip per un presunto ritorno di fiamma con il suo ex, Angelo Galvano. Tra i due la relazione era durata poco, ma adesso la show girl argentina e l’imprenditore sono stati paparazzati assieme dal settimanale Diva e Donna, con loro c’era anche la figlia di lei Luna Marì.

Poche foto che hanno scatenato il gossip, subito si è iniziato a parlare di un riavvicinamento, del resto la Rodrigeuz non è la prima volta che deciderebbe di riprovarci con un suo ex. Al momento, però, si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, possibile che i due siano rimasti amici e si siano solo incontrati per un caffè. La show girl ultimamente trascorre molto tempo anche con Antonino Spinalbese, tra di loro dopo un periodo burrascoso sembra essere tornato il sereno. Anche in questo caso i rumors hanno ipotizzato un ritorno di fiamma, ma in realtà pare che i due ex vadano di nuovo d’accordo e abbiano messo da parte le passate divergenze per il bene di Luna Marì.