La storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata una delle più seguite dal gossip nostrano degli ultimi tredici anni. La show girl argentina e l’ex ballerino di Amici si erano conosciuti proprio nel talent show che aveva reso lui famoso nel 2012 e da quel momento, il loro matrimonio, la separazione e i successivi ritorni di fiamma sono stati al centro della cronaca rosa italiana.

Tempo fa la bella argentina raccontò come De Martino l’aveva lasciata, parlando di un messaggio inviatole sul cellulare. Un aneddoto che non tutti conoscevano e che Belen volle spiegare in un’intervista televisiva. Del resto la Rodriguez in tutti questi anni non ha mai fatto mistero delle sue “pene d’amore”, soprattutto di quelle che riguardavano il suo ex marito.

Cosa ha fatto Stefano quando ha lasciato Belen, la confessione di lei

Qualche anno fa Belen, mentre affrontava la prima separazione da Stefano De Martino, raccontò come era stata lasciata dall’ex ballerino di Amici. Da quella confessione ne è passato di tempo e intanto la bella argentina e il conduttore ci hanno riprovato altre due volte a far funzionare le cose, riavvicinandosi prima nel 2019 e poi nel 2022.

La prima volta che si sono lasciati, però, stando al racconto della Rodriguez a Verissimo, pare che De Martino l’avrebbe lasciata con un messaggio su Whatsapp. “Sono stata lasciata da Stefano con un messaggio su WhatsApp. Poi si è pentito. Ma non voglio colpevolizzarlo perché anch’io ho fatto degli sbagli (…)“, aveva detto la show girl a Silvia Toffanin. Sempre in quell’occasione raccontò di avere la coscienza a posto, spiegando come avrebbe provato in tutti i modi a far funzionare le cose, aggiungendo che poi non sarebbe più riuscita a “perdonare perché ho una dignità e a un certo punto non ce la faccio a passarci sopra”.

Un aneddoto, dunque, che riguarda la prima separazione di Stefano e Belen. Da quella volta, la coppia si è lasciata altre due volte e anche in quelle occasioni la Rodriguez ha sempre deciso di raccontare tutto e parlare della rottura in televisione o comunque sui social. Così come la Rodriguez non ha mai fatto mistero di essere stata tradita. Proprio dopo l’ultima separazione da De Martino, quella più recente, dopo un periodo di silenzio, ospite a Domenica IN ha parlato di “numerose amanti” del suo ex, spiegando a Mara Venier come la cosa l’abbia fatta soffrire.

Anche l’ultima volta, dunque, Stefano e Belen non si erano lasciati serenamente. La Rodriguez aveva lanciato accuse pesanti nel salotto di Mara Venier e De Martino, ospite da Fazio, si era limitato a dire che in ogni storia ci sono due versioni e lui la sua non ha voluto raccontarla perché Belen è la madre di suo figlio e comunque le vuole un grande bene. Oggi tra i due sembra essere tornato il sereno e sono stati più volte avvistati assieme in compagnia di Santiago, a dimostrazione che la tempesta è passata.