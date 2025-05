La conduttrice della Rai condivide uno scatto in cui si mostra con un look fresco ed estivo. Tanti i like arrivati sulla sua bacheca social.

Il nome di Elisa Isoardi, in questi giorni di fine stagione televisiva, è ritornato sulle pagine di approfondimento televisivo per alcune novità importanti che la riguardano. A quanto pare, il volto della TV pubblica sarebbe pronto a lasciare Linea Verde per assumere un ruolo di maggiore rilievo nel palinsesto di Rai 1, con un nuovo programma nella fascia pomeridiana, intorno alle 14:00.

L’indiscrezione, lanciata da Dagospia, parla di un people show ancora avvolto dal riserbo, che dovrebbe sostituire il progetto fallito di Mara Venier, Le stagioni dell’amore, mai realmente partito. Questo rappresenterebbe un ritorno in studio per la Isoardi, dopo anni trascorsi a condurre programmi in giro per l’Italia.

Forse per prepararsi al meglio per la nuova avventura televisiva che l’attende, Elisa Isoardi ha deciso di ritagliarsi un momento di relax a bordo piscina, sotto il sole caldo di tarda primavera. Come sempre, la bellezza della 42enne piemontese non è passata inosservata.

Un fiore di maggio al naturale

Elisa Isoardi, che ha iniziato la sua carriera con Miss Italia nel 2000, oggi è un volto di punta della Rai. Al suo attivo ha conduzioni di programmi come Linea Verde, A come animali, Unomattina, Unomattina Rosa e A conti fatti.

La sua bellezza statuaria, elegante e mai volgare, spicca anche nello scatto che la conduttrice ha condiviso in queste ultime ore sul suo profilo Instagram, dove ha un seguito di oltre 670 mila follower. Con una didascalia romantica, “fiore di maggio”, Elisa pubblica una carrellata di scatti del suo weekend trascorso all’aria aperta e in mezzo alla natura. A spiccare tra tutti, l’immagine di lei a bordo piscina con un costume bianco intero.

Tanti i messaggi di complimenti arrivati al margine da parte dei fan che non vedono l’ora di rivederla protagonista in televisione: “Sempre più splendida meravigliosa e affascinante nella tua dolcezza e semplicità”, scrive un utente. Oppure: “La bellezza al naturale…quella vera”, “Bellissima elegante”.

Isoardi è pronta a un cambiamento nella sua attività professionale, che può essere interpretato come una svolta e una conferma di fiducia da parte dei vertici della Rai, che l’hanno sempre apprezzata per la sua professionalità. Il nuovo progetto è una sfida di alto livello, visto che si troverà a competere con una presenza fortissima di Mediaset: Silvia Toffanin con Verissimo, in onda il sabato.