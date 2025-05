E’ sicuramente una delle coppie più apprezzate del panorama televisivo, lei conduttrice, lui a capo di Mediaset, ma cosa hanno studiato Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. Sebbene la conduttrice di Verissimo abbia iniziato a muovere i primi passi in tv nelle vesti di letterina di Passaparola, da qui la grande amicizia con Ilary Blasi, è laureata e ha anche una abilitazione professionale.

Se la compagna ha deciso di proseguire l’università, non si può dire lo stesso di Pier Silvio Berlusconi che pare non abbia ultimato il suo percorso universitario. Sebbene si fosse iscritto a un corso di laurea, ha deciso di iniziare a lavorare fin da giovanissimo, preferendo fare subito un’esperienza piuttosto che laurearsi.

Cosa hanno studiato Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Silvia Toffanin ha iniziato a lavorare in televisione da giovanissima, dopo un principio come modella, nel 2001 è arrivata nel programma Passaparola condotto da Gerry Scotti. Nonostante la notorietà e gli impegni, non ha rinunciato a studiare e così nel 2007 si è laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università del Sacro Cuore di Milano.

Nel 2004 è diventata giornalista professionista dopo aver sostenuto l’esame. Con una laurea e una abilitazione professionale ha iniziato a lavorare come inviata di diversi programmi televisivi di approfondimento. Il compagno, Pier Silvio Berlusconi, invece ha conseguito solo il diploma del liceo Classico. Dopo la scuola aveva deciso di iscriversi al corso di laurea in Filosofia, ma poi non ha concluso il percorso.

Ha iniziato, infatti, subito a lavorare, era nel 1992 quando arriva a Pubblitalia nel settore della commercializzazione. Nel 2015 è diventato l’amministratore delegato del gruppo Mediaset, azienda che ormai guida da diversi anni. Lui e Silvia Toffanin non si sono mai sposati, assieme hanno due figli e vivono in una meravigliosa casa a Portofino. La coppia si è recentemente trasferita in una nuova villa, dopo che aveva vissuto per un lungo periodo in fitto a Castello Paraggi, storica dimora del comune ligure.

Nonostante lavorino entrambi a Milano, hanno preferito vivere lontano dal caos cittadino e hanno scelto la splendida perla ligure per far crescere i loro figli. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono molto riservati e non amano stare sotto i riflettori, recentemente sono comparsi sulla copertina di un tabloid mentre si scambiano un tenero bacio, evento rarissimo in 25 anni di relazione. Non si sa per quale motivo non siano mai convolati a nozze, tempo fa la conduttrice di Verissimo disse che stavano bene così, lasciando intendere che il matrimonio non era nei loro progetti.

Quando è scomparso Silvio Berlusconi, si erano diffuse alcune voci di gossip secondo cui l’ad Mediaset avrebbe sposato la compagna perché sarebbe stato un desiderio del padre. Ma sulle nozze di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin se ne sono dette molte, anche che in realtà sarebbero state celebrate in grande segreto.