La loro storia d’amore aveva appassionato il pubblico di Amici, Stefano De Martino ed Emma Marrone si sono conosciuti nel 2009 quando entrambi hanno partecipato al programma. Entrambi giovanissimi, lui era ballerino e lei cantante e vinse anche quell’edizione. Tra di loro ci fu subito un grande feeling e iniziarono una relazione.

Sono stati assieme 3 anni e nel 2012 arrivò la notizia della rottura, seguita da una serie di gossip che parlavano della presunta frequentazione di lui con Belen Rodriguez, quando ancora sarebbe stato impegnato con Emma. Ma in realtà pare che le ragioni della rottura tra Stefano ed Emma siano altre e non c’entrerebbe, come tutti credono, la show girl argentina.

Stefano ed Emma perché si sono lasciati, le ragioni

Si mormora che fu De Martino a decidere di lasciare Emma e non lo avrebbe fatto per Belen. Subito dopo effettivamente ha iniziato una relazione con la show girl – anche per loro galeotto fu Amici di Maria De Filippi – ma pare che i motivi della rottura con Emma sarebbero altri.

Sembrerebbe che l’ex ballerino avesse deciso di lasciare la Marrone per una serie di incompatibilità caratteriali che li avrebbero allontanati. Non si tratterebbe di tradimenti o altro, come il gossip ha vociferato a lungo. Sulla questione praticamente mai nessuno ha parlato in modo chiaro, De Martino dopo aver lasciato con la cantante ha iniziato una storia con Belen, dalla quale ha avuto il suo primo figlio Santiago e con cui si è sposato.

Come sono andate le cose tra Stefano e Belen è noto, tra lasciti e riavvicinamenti, sono stati i protagonisti del gossip nostrano per più di 10 anni. Ma a quanto pare non fu la show girl argentina il motivo della rottura tra Emma e De Martino. Ad ogni modo adesso i due ex hanno uno splendido rapporto, anche nel loro caso si è più volte ipotizzato un riavvicinamento che, però, non ci sarebbe stato.

Il conduttore di Affari Tuoi tempo fa raccontò che con Emma ha avuto una storia importante, sono stati assieme in un momento di crescita delle loro vite e lui le vuole un grande bene. Ed effettivamente la dimostrazione che tra di loro sia tornato il sereno si è vista in più di un’occasione, tra scambi di like e serate trascorse assieme ad altri amici. Dunque, se un gelo dopo la rottura c’è stato davvero, oggi è più che superato.

Del resto, ognuno per la sua strada, hanno avuto altre relazioni e oggi sono entrambi due artisti di successo, la Marrone è una cantante molto apprezzata e De Martino uno dei volti di punta della Rai. Tutti e due hanno fatto tantissima strada da quando si sono conosciuti nella scuola di Amici.