Myrta Merlino ha una figlia bellissima che le somiglia molto. La ragazza ha 25 anni e ha già raggiunto i suoi primi obiettivi.

La conduttrice continua ad essere una delle più amate del mondo televisivo italiano. Sin dall’inizio ha infatti saputo catturare l’attenzione del pubblico. Alle sue spalle ha un percorso ricco di successi, che è diventato ancor di più rinomato dopo la sua partecipazione a Pomeriggio 5. La presentatrice ha infatti condotto il tv show Mediaset che, prima di allora, vedeva al timone Barbara D’Urso.

Sui suoi profili social ufficiali si è mostrata spesso in compagnia dei suoi figli, che sono sempre stati per lei un vero e proprio punto di riferimento. A catturare l’attenzione dei fan è stata soprattutto la bellezza della figlia Caterina.

Chi è e cosa fa la figlia di Myrta Merlino

In passato la conduttrice Mediaset ha avuto una relazione con l’ex amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, papà della figlia Caterina, che oggi ha 23 anni e che è molto legata anche ai due fratelli, nati invece nel 1997. La fanciulla abita oggi a Londra e ha deciso di non seguire le orme della mamma, dato che non ha intrapreso il percorso di giornalista e personaggio televisivo. Lei lavora invece come consulente presso la London Politics, e ha studiato presso la London School of Economics and Political Science (LSE). Mamma e figlia hanno un legame unico, e la Merlino ha parlato spesso di lei. “Ha capito che la mia vera paura era cambiata”, ha raccontato nel corso di una sua ospitata nel salotto televisivo di Verissimo di Silvia Toffanin.

Molti hanno inoltre apprezzato il post Instagram di Myrta Merlino dedicato alla figlia in occasione del suo 23esimo compleanno. “Tu che sei nata dove c’è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare. E quel sole ce l’hai dentro il cuore, sole di primavera”, ha scritto il volto Mediaset, “Tu che sei il mio sole di primavera che illumina, riscalda e consola. Tu che sei i miei ricordi felici di tenerezza, tu che sei i miei momenti gioiosi, le mie scoperte, le mie emozioni del presente, tu che sei la mia speranza e la mia fiducia nel futuro. Tu che per me sei casa ma anche avventura. Tu che conosci il mio cuore come nessun’altra”. La Merlino ha inoltre altri due figli, ed è oggi legata sentimentalmente all’ex calciatore e allenatore Marco Tardelli.