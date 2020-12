Raffaella Fico: “Mario Ermito del GF Vip 5? E’ carino, è quello che mi stuzzica di più” (video)  

Raffaella Fico, ospite dell’ultima puntata di ‘Casa Chi’, ha commentato gli ultimi rumours sulla sua vita sentimentale. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ è tornata single dopo la fine della breve frequentazione con l’imprenditore Giulio Fratini. Durante le vacanze natalizie, la showgirl si sta godendo l’affetto della famiglia e della piccola Pia. Non c’è, quindi, nessun nuovo uomo all’orizzonte:

“Intanto, ho letto un po’ di stupidaggini sui social. In realtà, ho scelto di concludere io questa conoscenza con questo ultimo ragazzo. E’ una scelta. Negli anni si diventa più impegnativi ed esigenti. Io sono mamma, cerco un uomo che mi supporti. Cerco un qualcosa di diverso, che mi compensi. Non ho bisogno di un uomo per sentirmi donna. Mi avevano dato per depressa, ero stato lasciata per un’altra. Voglio rassicurare tutti che sto bene. Ho deciso di chiudere questa piccola parentesi. Eravamo troppo diversi. Non sono alla ricerca disperata di un uomo, se dovesse capitare perché no”.

L’ex gieffina, durante la breve chiacchierata, ha confessato di aver adocchiato uno dei concorrenti più belli di questa edizione del reality di Canale 5:

“Se io fossi all’interno della casa e dovessi scegliere qualcuno, Mario Ermito è abbastanza carino, è quello che mi stuzzica di più”.

La Fico, infine, non ha escluso che, in futuro, possa innamorarsi di un calciatore:

“Nella vita mai dire mai”.