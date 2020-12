Carlotta Dell’Isola, il fidanzato Nello Sorrentino: “La sposerò a settembre” (video)  

Nello Sorrentino, fidanzato di Carlotta Dell’Isola del ‘Grande Fratello Vip 5’, ospite dell’ultima puntata di ‘Casa Chi’, ha confessato di essere pronto a sposare la compagna al termine del reality:

“Come esce dalla casa, le faccio subito la proposta. La sposerò a settembre, se tutte le cose vanno bene per il Covid! La porterò in un posto che ha un significato per noi. Farò questa mega proposta come lei la vuole e come piace anche a me. Ho già preso l’anello.”

L’ex protagonista si fida cecamente della fidanzata e non teme che possa subire il fascino degli altri inquilini:

“Non penso avrà delle tentazioni. È innamoratissima di me”.

Nello ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini per farle una vera e propria proposta di matrimonio all’interno del loft di Cinecittà (come capitato, qualche anno fa, a Daniele Bossari e Filippa Lagerback):

“Alfonso vengo nella casa e le chiederò di sposarmi… se me ne sarà data la possibilità”

Carlotta Dell’Isola, chi è

Carlotta Dell’Isola è nata ad Anzio il 24 febbraio 1993 sotto il segno dei Pesci. Ha 27 anni. “Romana e diretta” queste le prime parole di Alfonso Signorini per presentare la giovane che ha conquistato i telespettatori per la sua travolgente storia d’amore con il fidanzato Nello durante l’ultima edizione di Temptation Island.

Attualmente lavora in un luxury outlet ad Anzio e condivide le sue passioni per lo sport, la musica e il cibo sul suo profilo Instagram che ormai conta quasi 200 mila follower.