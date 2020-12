Sonia Lorenzini: “Federico Piccinato? Non l’ho ancora dimenticato” (video)  

Ieri sera, Sonia Lorenzini, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, si è lasciata andare a qualche confessione intima sulla fine della sua storia con Federico Piccinato, durata 3 anni, e terminata mesi fa. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ si è lasciata andare ad un momento nostalgico assieme ad Andrea Zelletta e Dayane Mello (Qui, il video):

“E’ ancora qua. Forse lo sto capendo adesso. Non l’ho ancora dimenticato. Lui per me, con tutto che era una persona che non mi dava, lui era lui. L’amore è bellissimo solo se è corrisposto, altrimenti è una gran fregatura”.

La giovane influencer ha ammesso candidamente di non essere riuscita più ad innamorarsi dopo questo grande amore:

“Forse non amerò più così. Se non riuscissi ad aprire il cuore a nessuno? Io pensare di stare con un’altra persona, di toccare la pelle di un’altra persona, di guardarlo negli occhi. Ho paura che questa ferita non guarisce. Io gli vorrò comunque sempre bene, gli auguro il meglio. Non mi interessa di innamorarmi, non ci riesco, non voglio e non

permetterò a nessuno di farmi quello che mi ha fatto lui”.

La neo gieffina, invece, non ha paura di ammettere che le ferite del cuore fanno ancora male e che sia emotivamente instabile per la rottura:

“Lui non soffre. L’ha superata già, quindi no. Adesso lui sta bene. Io ho amato. Sai cosa è la cosa che mi ha fatto più male? che non mi ha detto in due anni ti amo e non è riuscito a farmi mettere un punto dicendomi non ti amo più”.