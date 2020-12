Andrea Zelletta: gli auguri alla fidanzata Natalia Paragoni per il compleanno (video)  

by @sebastianocascone

Oggi, giovedì 24 dicembre 2020, Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, festeggia il compleanno. La giovane influencer compie 23 anni lontano dal proprio compagno, attualmente recluso all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’.

In questa speciale occasione, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha voluto far arrivare il proprio messaggio di auguri alla ragazza riciclando i palloncini utilizzati per il party di Stefania Orlando e scrivendo sul prato: “Auguri Naty” con tanto di cuore. Tutti gli altri inquilini del loft di Cinecittà si sono uniti alla dedica.

L’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi, allo scoccare della mezzanotte, forse, davanti alla tv, ha risposto immediatamente ad Andrea: “Ti amore amore mio. Grazie per essere quello che sei. Una persona diversa che si distingue dalla massa. Manchi…”.

Nel corso della serata, c’è stato anche un divertente siparietto con protagonista Andrea Zelletta vistosamente emozionato per la propria lontananza in un giorno così importante per una delle donne più importanti della sua vita. Ecco quello che ha riportato Andrea Zenga della discussione con Croccantino:

Andrea zenga: “perchè non scrivi auguri nati?” Crocc: “no no, fa schifo” Tommaso: “perchè non scrivi auguri nati?” Crocc: “bella idea” SCUSATE NON RESPIRO #gfvip pic.twitter.com/Ap76Kwkvkb — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) December 23, 2020

Zenga: “Perché non scrivi auguri nati?”

Zelletta: “no no, fa schifo”

Zorzi: “Perché non scrivi auguri nati?”

Zelletta: “bella idea”.

Appena un mese fa, ad Elisabetta Gregoraci, il deejay pugliese ha confessato di aver trovato in Natalia l’anima gemella e di essere pronto a diventare padre: “Appena esco no, ma entro un anno sì”.