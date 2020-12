Regalo di natale anticipato per Belen Rodriguez. Questa sera, 23 dicembre 2020, a Striscia la Notizia la showgirl argentina ha ricevuto l’ennesimo tapiro d’oro. Questa volta però non si tratta di un premio come tutti gli altri, bensì del su0 29mo tapiro! Belén conferma il suo record di VIP più attapirata della storia del tg satirico di Antonio Ricci dal 2008 ad oggi.

Dopo di lei arrivano Rosario Fiorello che mantiene saldo il bottino di 25 tapiri fino ad ora accumulati e Antonio Cassano che è riuscito a portarsi a casa la bellezza di 15 premi da parte della trasmissione. Ma questa volta cosa è successo per far sì che la conduttrice di Tu si que vales re-incontrasse Valerio Staffelli? Dobbiamo fare un salto ad un episodio accaduto recentemente.

Tanto per cambiare, Belén è stata nuovamente al centro del gossip con il suo attuale fidanzato Antonio Spinalbese. La coppia si trovava in un bar al centro di Roma come testimoniato dal settimanale Oggi. Belen è sembrata particolarmente nervosa con i paparazzi che le stavano alle calcagna, dunque avrebbe pensato di chiamare gli agenti che si trovavano nei dintorni per ristabilire la situazione.

Ai microfoni di Striscia la Notizia ha voluto precisare quanto sarebbe accaduto fuori dal bar:

C’è gente educata e gente molto maleducata. Comunque non ho chiamato i Carabinieri: stavano passando di lì. Io li ho fermati e poi il fotografo ha avuto un lunghissimo battibecco con loro.

Non ci sarebbe neppure aria di crisi tra Belen Rodriguez e Spinalbese com’era stato ventilato. L’unione c’è e il sentimento pure: “La vita è lunga. Succede che una persona abbia più di un fidanzato. Mia madre ha avuto un solo uomo in tutta la sua vita ma non è il mio caso” ha concluso la showgirl.