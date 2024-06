Ci sono novità dalla Famiglia Reale a proposito delle condizioni di salute della Principessa Anna a seguito dell’incidente subito.

Sospiro di sollievo nella Famiglia Reale Inglese per quanto riguarda le condizioni di salute della Principessa Anna. La donna, sorella di Re Carlo e figlia della compianta Regina Elisabetta, era stata vittima di un incidente che l’aveva costretta ad un breve ricovero. Adesso, la reale è stata dimessa ma dovrà osservare un periodo di riposo.

Principessa Anna, come sta dopo l’incidente

Nella mattinata di venerdì 28 giugno, la figlia di Elisabetta II, nonché sorella di Re Carlo, è stata dimessa dall’ospedale dove era stata ricoverata a seguito dell’incidente avvenuto presumibilmente a cavallo. Da quanto si apprende, Anna ha lasciato l’ospedale Southmead di Bristol, per recarsi nella tenuta di Gatcombe Park nel Gloucestershire, dove si concederà un periodo di riposo che le servirà per rimettersi totalmente.

Secondo quanto riportato dal Guardian, la Principessa tornerà ai suoi impegni pubblici solamente quando avrà l’ok da parte dei medici che la tengono sotto osservazione. Molto probabile, quindi, che salteranno i prossimi impegni previsti in settimana in Canada dopo l’assenza al banchetto di Buckingham Palace organizzato martedì per la visita di stato in Giappone.

Il messaggio del marito

A confermare la notizia relativa alla Principessa, ci ha pensato suo marito. Come già avvenuto nei giorni scorsi, infatti, Tim Laurence, con una nota ha voluto ringraziare chi si è preso cura di sua moglie in questo periodo: “Vorrei estendere i miei più sentiti ringraziamenti al team dell’ospedale di Southmead per la loro cura, competenza e gentilezza durante il breve soggiorno di mia moglie”, le dichiarazioni sulla Principessa. A questo punto si attendono nuovi dettagli e informazioni magari da parte della diretta interessata che, siamo sicuri, tornerà presto a farsi vedere, magari proprio con i suoi adorati cavalli.

