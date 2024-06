Momenti di particolare ilarità e “imbarazzo” per Elodie che è stata fermata da una fan che l’ha chiamata “mamma”. La gag virale.

Sono giorni intensi per Elodie che oltre ad essere protagonista di rumors in tema amore e nuovi progetti, si è trovata curiosamente in mezzo ad un simpatico siparietto con una fan. La cantante, infatti, in occasione del concerto evento di Radio Italia Live che per la prima volta si è tenuto in Piazza del Plebiscito a Napoli, è stata fermata da una sostenitrice che l’ha chiamata… “mamma“.

Elodie, la gag con una fan: “Mamma”

Come detto, la brava Elodie è stata impegnata in queste ore in occasione del concerto evento di Radio Italia Live che per la prima volta si è tenuto in Piazza del Plebiscito, a Napoli. Poche ore prima della performance, però, ecco il curioso siparietto inatteso che ha visto la cantante protagonista insieme ad una sua fan. La giovane seguace dell’artista, infatti, ha cercato di attirare la sua attenzione. In che modo? Chiamandola mamma…

“Elo, Elo… sei mia mamma“, si sente dire in un video diventato virale. Curiosa la reazione della diretta interessata che si è fermata, si è guardata attorno, e dopo aver capito chi stava parlando ha risposto: “Come sono tua mamma?!”, le parole sorridendo. “Sono tua mamma ok, sto crescendo. Ma sono più piccola…”, sembra dire l’artista. La fan ha poi aggiunto: “Ma è un complimento, sei mia mamma. Sei una diva, anche mia mamma ti ama”.

Il bis al cinema per la cantante

La cantante, però, oltre che per questa simpatica gag, come detto, sta facendo parlare di sé anche per altre ragioni. Infatti, solamente poche ore fa, è uscita la notizia che Elodie farà il bis al cinema. La donna, infatti, tornerà sul grande schermo come attrice per la seconda volta, confermando il suo talento poliedrico. La cantante, dopo il successo del suo esordio cinematografico, sarà protagonista del film “Fuori“, il nuovo progetto del rinomato regista Mario Martone basato sulla vita della scrittrice Goliarda Sapienza.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG