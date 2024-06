Quanto è cambiata la regina del rock italiano Loredana Bertè? Scopriamo il prima e il dopo dell’artista e tutti i cambiamenti negli anni.

Loredana Bertè è un’artista poliedrica, diventata famosa non solo per il suo talento nella musica, ma anche per la sua bellezza. Considerata la regina del rock italiano, Loredana Bertè è una delle più famose cantautrici, attrici ed ex ballerine italiane.

Diventata famosa intorno agli anni Sessanta, negli anni è molto cambiata e sono state tante le tappe importanti della sua vita. Ma scopriamo quanto è cambiata negli anni.

Loredana Berté: infanzia ed esordi

Loredana Carmela Rosaria Bertè, nome completo della cantante, è nata a Bagnara Calabra il 20 settembre del 1950 sotto il segno della Vergine. Sorella minore di Mia Martini, all’anagrafe Domenica Rita Adriana Bertè, Loredana è secondogenita di quattro figlie.

Di origini calabresi, trascorre l’infanzia nel maceratese ma sin da piccola si innamora della musica. Presto diventa cantante intrattenitrice in feste ed eventi, tentando anche diversi concorsi. Ma è a Milano che ha inizio la sua fortuna. Nella metà degli anni Sessanta inizia ad incidere musica, ma solamente quando si trasferisce a Roma e forma un gruppo con la sorella e Renato Zero c’è una svolta nella sua carriera.

Ecco una foto di Loredana Bertè negli anni Settanta.

Proprio negli anni Settanta diventa una figura trasgressiva e sexy, tanto da apparire nuda nel servizio fotografico di Playboy.

Loredana Bertè: il successo

Il successo di Loredana Bertè arriva negli anni Settanta grazie alla canzone che ancora oggi è il suo brano simbolo, Sei bellissima.

La cantante si lancia anche nella recitazione e appare in diversi film. Ma in quegli anni ha molta rilevanza la sua vita sentimentale. Infatti, rompe il fidanzamento con il tennista Adriano Panatta, ha una breve relazione con Red Canzian dei Pooh e intraprende una relazione con il compositore Mario Lavezzi, con cui collabora per anni.

Negli anni Ottanta il suo successo si consolida grazie a brani come Non sono una signora mentre nel 1983 Il mare d’inverno.

Ecco una foto di Loredana Bertè negli anni Ottanta.

Loredana Berté: gli anni Novanta e Duemila

Nel 1989 Loredana Bertè sposa Björn Borg, e qualche anno dopo viene ricoverata per un tentato suicidio e, più tardi, per un collasso da stress.

Nel 1992 i due coniugi si separano e la cantante torna al cantautorato e partecipa a numerose edizioni del Festival di Sanremo.

Ecco una foto di Loredana Bertè nel 1995 al Festival di Sanremo.

Il 2010 è l’anno in cui, per una caduta accidentale, si rompe un femore ma presto si riprende e fa ritorno al Festival di Sanremo.

Negli anni successivi inizierà a fare televisione in programmi come opinionista, giurata e coach tra cui Amici di Maria De Filippi e The Voice.

Ecco una foto del Sanremo 2002.

Loredana Bertè, prima e dopo: quanto è cambiata

Negli anni lo stile di Loredana Bertè è diventato iconico, caratterizzato da elementi rock e sensualità.

La cantante è stata da sempre un’icona di trasgressione e forza, e ha sempre sfoggiato look alla moda con i tempi.

Negli anni Duemiladieci la cantante era famosa per la sua lunga chioma bruna, ma negli ultimi anni il suo colore è diventato l’azzurro. Infatti i suoi capelli sono tinti di blu e hanno reso il suo look ancora più iconico.

Ecco una foto di Loredana Bertè oggi.

