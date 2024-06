Sfogo sul palco per Emma Marrone che ha voluto parlare con orgoglio del suo corpo e delle critiche che spesso riceve per i suoi look.

Ha scelto un modo molto originale per sfogarsi contro tutti coloro che, ogni giorno, la criticano per il suo fisico o per il suo stile nel vestirsi. Stiamo parlando di Emma Marrone che ad Azzano Decino, in provincia di Pordenone, in occasione della Fiera della Musica ha voluto mandare un chiaro messaggio direttamente dal palco. Parole importanti con un significato forte di libertà e rispetto.

Emma, le critiche sul corpo e i look

Molto spesso Emma ha parlato in modo molto libero ai suoi fan e, allo stesso tempo, si è trovata a dover rispondere a diverse critiche per i suoi outfit e il suo modo di essere. Sui social, infatti, molti haters hanno spesso mosso osservazioni e talvolta anche insulti alla famosa cantante che in certe situazioni ha anche replicato fortemente. Adesso, ecco lo sfogo pubblico ad Azzano Decino, in provincia di Pordenone, in occasione della Fiera della Musica, con tanto di messaggio di libertà e una sintesi per vivere meglio “fregatevene”, con chiaro riferimento al pensiero altrui. “Mostratevi senza vergogna”.

Lo sfogo sul palco

Come detto, sul web lo sfogo di Emma è diventato presto virale con diversi utenti che hanno condiviso alcuni filmati con le parole della cantante: “Chissà domani sui social cosa scrivono sul mio corpo, che non va bene. A me non me ne frega niente”, ha esordito la cantante sistemandosi la maglia che aveva indosso. “Voglio dire soprattutto alle ragazze giovani, quelle che devono fare ancora un po’ di vita per avere le spalle forti e grosse come ce le ho io: non state dietro a certe cose. Ogni corpo ha la sua dignità, ogni corpo ha la sua bellezza, la perfezione non esiste e se esiste ci ha messo mano un chirurgo, credetemi”.

L’artista ha poi aggiunto: “Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io. Non me ne frega niente di quello che scrivono, non sono arrivata a 40 anni per farmi dire da 4 ignoranti come mi devo vestire. Vado orgogliosa del mio corpo. Questo corpo ha combattuto un sacco di battaglie e se voglio salire nuda su un palco credo di potermelo permettere, indipendentemente da tutto […]”. Un messaggio importante e che ha sicuramente fatto centro.

"questo corpo ha combattuto un sacco di battaglie, e se voglio salire nuda su un palco credo di potermelo permettere" ❤️‍🩹

