Ore intense per Mara Venier che oltre ad aver festeggiato i 18 anni di matrimonio con Nicola Carraro è stata protagonista di un bacio…

Si torna a parlare di Mara Venier dopo il recente imprevisto subito in aeroporto. La Zia della Tv, infatti, in queste ore è stata protagonista di una dolce dedica al marito Nicola Carraro ma anche di un bacio… a Jerry Calà. Ebbene sì, perché la donna è stata invitata alla festa di compleanno dell’attore con cui ha mantenuto un ottimo rapporto decisamente “senza freni”.

Mara Venier, il bacio con Jerry Calà

Attraverso una serie di stories su Instagram, è stato possibile vedere le ultime ore vissute dalla Venier ma anche da Jerry Calà. Il noto attore ha festeggiato in compagnia di tanti amici e parenti il 73esimo compleanno e ha avuto modo di avere un momento molto speciale anche con la sua grande amica, nonché ex compagna, Mara.

Come si vede dai social, tra musica, balli e bollicine, Calà ha baciato in modo molto ironico e simpatico la Zia della Tv. La conduttrice, ridendo, non si è sottratta a quella che è diventata una sorta di gag e, va detto, negli anni non ha mai nascosto di avere un legame splendido con Jerry che dopo la relazione avuta si è trasformato in una grandissima amicizia.

La dedica per i 18 anni di matrimonio con Nicola Carraro

In questo senso, quindi, nessun problema per Nicola Carraro, marito della Venier, che ha ricevuto proprio dalla moglie una dolcissima dedica per i 18 anni di matrimonio. Mara, infatti, sempre su Instagram, ha condiviso uno scatto dolcissimo con tanto di dedica: “Amore mio oggi sono 18 ….ti risposerei domani ….anche lontani ma sempre più uniti e vicini ….Che sorpresa le rose ….Ti amo”, il tutto accompagno dagli hashtag che fanno appunto riferimento all’anniversario di nozze e al loro infinito amore.

