Hanno fatto il boom di like Ilary Blasi e il fidanzato Bastian Muller con il loro ultimo look di coppia. Le immagini viriali sui social.

Ilary Blasi e il compagno Bastian Muller hanno recentemente fatto parlare di sé partecipando ad una festa country con look abbinati da cowgirl e cowboy. L’evento, che ha riunito numerosi amici e probabilmente anche diverse altre celebrità, è stato l’occasione perfetta per la coppia di mostrarsi al pubblico con uno stile fresco e accattivante. Il loro outfit abbinato ha fatto il boom di like sui social…

Ilary Blasi e Bastian Muller, il look country di coppia

La bella Ilary, famosa per la sua eleganza e il suo senso della moda, ha sfoggiato un outfit da cowgirl che non è passato inosservato. La donna ha optato per un abito semplice total white, gilet con frange e texani, mentre lui ha indossato jeans, camicia a quadri, stivali e cappello. Il loro look abbinato ha catturato l’attenzione dei fan non solo per la particolarità dei vestiti scelti ma anche per quello che sembra essere un rapporto veramente felice, intenso e molto affiatato. Per i due, sorrisi smaglianti a favore di fotocamera e serata sicuramente da incorniciare.

Le reazioni

Lo scatto in questione, diventato virale, vede i due abbracciati e sempre molto uniti: l’imprenditore ha stretto in la vita la showgirl mentre lei, dal canto suo, non ha fatto mancare un maxi sorriso davanti allo smartphone. La festa, quasi certamente caratterizzata da musica country, balli e un’atmosfera rilassata, è stata un successo, esattamente come la loro foto di coppia che ha generato moltissime reazioni positive.

Sotto al post, condiviso da diverse pagine di fan della conduttrice, infatti, è stato possibile leggere moltissimi commenti belli: “Siete favolosi”, “Finalmente felice”, “Un look bellissimo, vi sta molto bene si vede che siete una coppia affiata”, alcune delle parole che i fan della Blasi e di Muller hanno voluto dedicare alla “cowcoppia”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG