Momento social di grande emozione per Chiara Ferragni che ha sorpreso i fan non riuscendo a trattenere le lacrime per una canzone speciale.

Sebbene nelle ultime giornate abbia sorpreso tutti con contenuti molto divertenti e di ben altro umore, adesso Chiara Ferragni si è fatta prendere dall’emozione. L’imprenditrice digitale, infatti, ha condiviso alcune storie sui social nelle quali ha ceduto alle lacrime o, per lo meno, non ha potuto controllare i suoi occhi, visibilmente prossimi al pianto. Il motivo? Una canzone bellissima che ha ascoltato…

Chiara Ferragni non trattiene le lacrime

In queste ore, come anticipato, la Ferragni è tornata a mostrarsi su Instagram in una versione un po’ più seria rispetto a quella mostrata su TikTok in alcuni filmati. L’imprenditrice digitale si è messa ad ascoltare alcune canzoni evidentemente molto importanti per lei. Una di queste, ‘Fango’, di Jovanotti, l’ha fatto molto emozionare.

Chiara, infatti, ha pubblicato due stories emblematiche. Nella prima ha fatto sentire una parte precisa del brano: “Ma l’unico pericolo che sento veramente, è quello di non riuscire più a sentire niente”. Successivamente, nella seconda storia, eccola con i lacrimoni agli occhi e una didascalia che non lascia scampo ad interpretazioni: “Che bello emozionarsi con le canzoni”.

Le frecciatine a Fedez

L’emozione della Ferragni è stata una novità in questi giorni per i suoi seguaci. Infatti, come detto, la bella Chiara nell’ultimo periodo si stava “divertendo” a condividere filmati ben diversi dove sembravano esserci molteplici riferimenti alla relazione, ormai finita, con Fedez. L’ultimo, in particolare, era stato quello con un audio dove si sentiva: “Poi all’improvviso ho smesso d’amarla, da un’ora all’altra. Alle otto di sera ero innamorato pazzo, alle nove e tre quarti non me ne importava più niente: era finita, ero guarito”. Anche senza nominarlo, quindi, possibile il riferimento a Federico e ai suoi recenti atteggiamenti.

