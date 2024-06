Dopo il trapianto di barba e il più recente cambio colore degli occhi, Francesco Chiofalo ha in mente un altro intervento di chirurgia.

Potrebbero esserci nuovi interventi chirurgici in arrivo per Francesco Chiofalo dopo quello recente che lo ha visto protagonista di un inedito cambio colore agli occhi che lo ha visto subire svariate critiche da parte degli haters. A raccontare i suoi progetti futuri è stato lo stesso ragazzo, ex volto noto di vari reality show, che ha parlato a 360° al settimanale Nuovo.

Francesco Chiofalo vuole farsi allungare le gambe

Nel corso dell’intervista, Chiofalo ha sottolineato parecchi aspetti delle sue ultime decisioni a livello estetico e non solo. Infatti, l’ex volto anche di Temptation Island non è certo nuovo a operazioni chiurgiche atte a modificare il suo aspetto. Il ragazzo aveva fatto il trapianto di barba, oltre ad altri ritocchi all’addome e non solo. Ora, il più recente cambio colore agli occhi che, però, potrebbe non essere l’ultimo momento sotto ai ferri.

A Nuovo, infatti, ecco la curiosa possibile futura operazione per… allungarsi le gambe. A domanda precisa dell’intervistatore, Chiofalo ha replicato: “Se è vero che voglio farmi allungare le gambe? Sì, ma aspetto che la Comunità europea, di cui mi fido, renda legale l’operazione”, la sua risposta che è destinata certamente a far discutere.

La salute dopo il cambio colore agli occhi

Il buon Francesco è stato protagonista nelle ultime settimane non solo del particolare cambio di colore agli occhi ma anche di un momento di forte paura vissuto con il trasferimento in ospedale. Chiofalo ha spiegato di aver mostrato tutto live sui social perché il rapporto con i suoi seguaci è molto sincero, nel bene e nel male: “Perché mi sono fatto vedere anche in ambulanza? Per evadere dalla realtà. Mi è venuto un attacco di panico, ho girato il video per distrarmi. E poi sono solito condividere tutto, nel bene e nel male. Però vorrei dire ai giovani di non imitarmi: questa operazione agli occhi non è una passeggiata di salute”.

