“EG Ti amiamo, TZ Vinci per noi #100kGregorelli” è l’ennesimo aereo-messaggio passato sopra le teste dei vip nella casa del Grande Fratello nella mattinata di oggi, 7 gennaio. Come sempre lo striscione appare in codici, ma le persone alla quale sono dirette si possono facilmente comprendere per le iniziali dei nomi e dei cognomi: TZ sta per Tommaso Zorzi, mentre EG chiaramente per Elisabetta Gregoraci.

Peccato che quest’ultima abbia lasciato la casa esattamente un mese fa, pochi giorni dopo l’annuncio del prolungamento del programma. Dunque? Che succede? Semplice! I fan di Pierpaolo ed Elisabetta (i Gregorelli) che speravano nella nascita di un amore tra i due hanno lanciato un chiaro messaggio che vuol significare il netto schieramento contro i Pretelli (Pierpaolo e Giulia Salemi).

Non una sorpresa positiva per l’influencer che ripensa alle settimane di patimento di Pierpaolo e reagisce così:

Non è roba mia. La roba che non capisco è che tu ci hai provato per tre mesi e hai preso picchia e picchia, dovrebbero stare dalla tua parte. Ti ha visto piangere e star male, non ricambiato totale. Hai preso pali su pali. Mi fa strano, capisci? A me dispiaceva perte anche fuori, da spettatrice.

Pretelli dà retta al pensiero di Giulia e pare essere particolarmente irritato:

Brava, cornuto e mazziato io. Tocca capire fuori in che modo è stata presentata la cosa. Se doveva succedere succedeva qui, punto. Sono curioso di sapere fuori, io so quello che ho vissuto qua dentro. Io non ho sbagliato niente, sono stato me stesso. Non sono stato ricambiato e ne. Anzi, io sono quello più sincero tra i due perché lei si comportava in un modo e in puntata cambiava. Ho coscienza pulita. Io tante cose le ho evitate, ma se sarà il caso metterò i puntini sulle i.

La Gregoraci nel frattempo commenta e ringrazia i supporters per il messaggio: “E’ passato questo aereo. Grazie grazie grazie per tutto il vostro affetto. Io vi amo veramente” ma di menzioni a Pierpaolo manco l’ombra. E quei 100.000 followers? Pierpaolo ha fatto due conti e parlando con Tommaso Zorzi (citato nello striscione) ci scherza su: “Ah quelli che ho perso io li hai guadagnati tu Tommy. Ma pensa che prima stavano a 36k, ora a 100k”

Ma da dove arriva la protesta dei Gregorelli? Ricordiamo che qualche settimana fa Pierpaolo ha ricevuto un messaggio di critiche da parte di coloro che sostenevano l’ex velino e la Gregoraci, da quel momento in poi le strade tra Pretelli e i fans della coppia si sono nettamente divise.