La puntata del Grande Fratello Vip 5, andata in onda lunedì scorso, ha praticamente sancito la fine dell’amicizia tra Giulia Salemi e Dayane Mello, diventate popolari insieme, nel 2016, grazie ad una vestito super-sexy indossato sul red carpet del Festival di Venezia.

Dayane Mello, nelle ultime settimane, ha espresso qualche perplessità in merito al legame, sempre più forte, instauratosi tra la Salemi e Pierpaolo Pretelli (“Mi sembra una relazione da liceo. Una relazione tra un uomo e una donna è più bella, non da ragazzini”). Dayane ha anche rinnegato, sostanzialmente, l’amicizia con la modella italo-persiana (“Un’amica come lei, non la voglio, non mi interessa. Con questa Giulia, non ho nulla a che fare, sei troppo bambina”).

Secondo Stefania Orlando, Dayane Mello “rosica” poiché avere la storiella all’interno della Casa sarebbe stato sempre un obiettivo della modella brasiliana.

Giulia Salemi, invece, ha dichiarato di baciare una persona solamente quando se lo sente e non per noia o per divertimento, come avrebbe fatto Dayane con uno degli ultimi nuovi arrivati, Andrea Zenga. La Salemi ha anche accusato Dayane di essere, in qualche modo, invidiosa della sua felicità.

Riguardo questa presunta “fissa della storiella” di Dayane, fissa di cui si iniziò a parlare quando la modella tentò di avvicinarsi al fidanzatissimo Francesco Oppini, Giulia Salemi, chiacchierando con Cecilia Capriotti, ha notato un suo avvicinamento a Mario Ermito, dopo il presunto interesse, come scritto in precedenza, nei riguardi di Zenga:

Ora si è avvicinata a Mario…

Cecilia Capriotti ha confermato la sensazione di Giulia Salemi:

Hai notato anche tu?

giulia salemi (storia al gfvip3 e al gfvip5) che dice che dayane ha la fissa della storiella ma è pazzesco questo revival di zelig pic.twitter.com/L44x17BazO — icarus (@impasticcata) January 5, 2021

In verità, Dayane Mello ha parlato con Mario di argomenti molto seri, confidandogli di aver addirittura tentato il suicidio in passato.

Gli altri abitanti della Casa, però, ovviamente, ne sono ancora all’oscuro.

