Sono ore di ansia per Francesco Chiofalo che sui social ha mostrato di essere stato portato in ospedale per problemi non ben precisati.

Momento di forte tensione per Francesco Chiofalo. Il noto volto televisivo e dei social, infatti, è stato trasportato in ospedale e, probabilmente, ricoverato per accertamenti. A renderlo noto è stato lui stesso con una lunga storia su Instagram nella quale, va detto, non è stato chiaro quale fosse il problema. Possibile che abbia a che vedere con il recente intervento per il cambio colore degli occhi.

Francesco Chiofalo in ospedale

Attraverso una lunga storia su Instagram, tutta in prima persona, Chiofalo ha mostrato cosa gli sia capitato in queste ore. Il ragazzo, infatti, pare aver chiamato l’ambulanza per alcuni problemi non ben precisati affermando di stare “malissimo”. Nella storia si sente Francesco dire tra le varie cose: “Non ci vedo più bene. Sto malissimo…”. Tra i vari passaggi che si sentono, l’ex volto anche di Temptation Island ha affermato all’infermiere che lo stava controllando di essere nervosissimo e di avere molta paura. La speranza è che presto possano esserci aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Tra i vari momenti della storia Instagram mostrata anche la necessità di una TAC.

L’operazione per il cambio colore agli occhi

Solamente pochi giorni fa, proprio Chiofalo aveva finalmente mostrato a tutti il suo nuovo colore degli occhi spiegando anche cosa lo avesse portato a questa trasformazione: “[…] Sono contento di essermi sottoposto all’intervento di cambio colore e di aver avuto il coraggio di farlo perché ha realizzato un sogno per me IRRAGGIUNGIBILE. Adesso potete anche riempire i commenti di questo reel di insulti contro di me: sul personale,sul mio aspetto fisico, sul nuovo colore dei miei occhi e su tutto quello che volete voi. Tanto ormai neanche ci faccio più caso, mi sono abituato […].

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG