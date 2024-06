Dopo le segnalazioni dei paparazzi, anche i diretti interessati escono allo scoperto: Carlo Beretta “mostra” Melissa Satta sui social.

La relazione tra Melissa Satta e Carlo Beretta è ormai cosa certa. Dopo le foto dei vari paparazzi in passato, ecco che anche i diretti interessati sono usciti allo scoperto. In particolare l’uomo ha condiviso uno scatto sui social che non lascia spazio ad interpretazioni. Si tratta della prima immagine “personale” e “privata” dei due condivisa dopo i tanti rumors.

Melissa Satta e Carlo Beretta: la foto social

In queste ore, Carlo Beretta ha stupito tutti e sui social ha deciso di ufficializzare a modo suo la sua storia con Melissa Satta. L’uomo, ex di Giulia De Lellis, ha pubblicato nelle sue stories su Instagram, la primissima foto, si potrebbe dire “personale” della sua dolce metà. Beretta, infatti, ha mostrato la Satta in tutto il suo splendore. La donna ha il volto girato, veste una canotta bianca e ha un paio di jeans, ma è perfettamente riconoscibile. Sul profilo social di lei, invece, ancora nessuno scatto privato. Probabilmente, però, avendo “rotto gli indugi”, si tratta solo di una questione di tempo.

Gli scatti dei paparazzi

In precedenza, erano stati i vari paparazzi, tra cui quelli di Chi, a far vedere come la passione tra l’ex Velina e il noto imprenditore fosse cosa vera. I due erano stati pizzicati in Costa Smeralda dove sarebbe andate in scena le presentazioni in famiglia. In spiaggia la coppia “si è lasciata andare a coccole e baci infuocati senza mai staccarsi”, erano state le parole del settimanale.

Dopo essersi lasciati rispettivamente dal tennista Berrettini e dalla influencer Giulia De Lellis, sia Meli che Carlo hanno deciso di andare avanti e di godersi quello che sembra essere un nuovo vero amore. Staremo a vedere se la coppia continuerà a gonfie vele e quando ci potranno essere delle evoluzioni ulteriori.

