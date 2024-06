Replica rabbiosa di Emma Marrone dopo che qualche utente ha modificato e taglio dei suoi video per creare zizzania tra i fan dell’artista.

Sono state settimane frenetiche per Emma Marrone che si è esibita in diverse occasioni davanti al proprio pubblico. In alcuni momenti si è anche soffermata a parlare delle elezioni da poco passate e alcuni filmati di questo tipo sono stati resi pubblici. Peccato che qualche haters, in malafede, abbia modificato tali video per andare contro l’artista con montaggi ad hoc che hanno portato la diretta interessata a sbottare duramente.

Emma e i video tagliati con le sue parole

Come riportato da Novella 2000, la vicenda che ha coinvolto Emma è nata a proposito di alcuni suoi discorsi sull’importanza del voto in occasione delle elezioni europee da poco passate. Alcuni haters, pur di andarle contro, hanno manipolati i filmati creando un montaggio ad hoc dove, in alcune clip, sembrava che l’artista avesse dette cosa opposte alla realtà. Una di queste sul fatto che non fosse andata a votare perché “non cambia un ca**o”.

La replica

Niente di più distante dalla realtà, tanto che proprio la Marrone ha voluto spiegare cosa sia accaduto: “Dopo 70mila ore di van devo mettermi a fare queste cose, ma lo faccio per voi. Quando tagliate i video e li buttate su internet cercando di infangare la gente, in questo caso me, facendo i grossi… Dovete farlo bene! Assicuratevi che i video originali non esistano oppure abbiate la capacità di rimuoverli dal web“, ha tuonato con rabbia Emma.

L’artista ha poi rincarato ancora la dose: “Capito? Quando volete fare queste cose pensando di ferire persone come me, che hanno una dignità morale enorme, dovete essere veramente forti. Altrimenti fate le figure di me*da, è molto diverso da quello che ho detto io”. Insomma, la cantante, a modo suo, ha messo a tacere l’operato degli haters.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG